Grand Prix d'Espagne MotoGP : heure, chaîne TV... Le programme complet à Jerez
Le MotoGP fait son grand retour ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Espagne.
Après une longue pause, le MotoGP fait son grand retour ce week-end avec le GP d'Espagne sur le mythique circuit de Jerez. Du vendredi 24 avril au dimanche 26 avril, la quatrième manche de la saison du championnat du monde est particulièrement attendue avec ce grand retour en Europe.
Sur le papier, l'Italien Marco Bezzecchi est l'homme à battre, enchaînant les victoires depuis le début de la saison et étant logiquement le leader du championnat du monde. Preuve de son hégémonie depuis la fin de la saison dernière, le pilote Aprillia vise tout simplement une sixième victoire consécutive. Mais attention aux Espagnols à la maison... Jorge Martin de retour au plus haut niveau, Marc Marquez et surtout Pedro Acosta qui tourne autour d'une victoire depuis le début de la saison... Chez les Français, Fabio Quartararo détient un record de pole positions et tout simplement le record de la piste. Le pilote Yamaha entretient d'ailleurs un lien privilégié avec le circuit, où il avait signé son premier succès en catégorie reine en 2020...
Les horaires du Grand Prix d'Espagne
- Vendredi 24 avril :
- 9h00 - 9h35 : Moto3, Essais Libres 1
- 9h50 - 10h30 : Moto2, Essais Libres 1
- 10h45 - 11h30 : MotoGP, Essais Libres 1
- 13h15 - 13h50 : Moto3, Essais
- 14h05 - 14h45 : Moto2, Essais
- 15h00 - 16h00 : MotoGP, Essai
- Samedi 25 avril :
- 8h40 - 9h10 : Moto3, Essais Libres 2
- 9h25 - 9h55 : Moto2, Essais Libres 2
- 10h10 - 10h40 : MotoGP, Essais Libres 2
- 10h50 - 11h05 : MotoGP, Q1
- 11h15 - 11h30 : MotoGP, Q2
- 12h45 - 13h00 : Moto3, Q1
- 13h10 - 13h25 : Moto3, Q2
- 13h40 - 13h35 : Moto2, Q1
- 14h10 - 14h25 : Moto2, Q2
- 15h00 : MotoGP, Sprint (12 tours)
- Dimanche 26 avril :
- 9h40 - 9h50 : MotoGP, Warm Up
- 11h00 : Moto3, Course (19 tours)
- 12h15 : Moto2, Course (21 tours)
- 14h00 : MotoGP, Course (25 tours)