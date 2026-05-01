Grand Prix de Miami F1 : un changement d'horaire annoncé, heures et programme complet

Après sa pause due à la guerre au Moyen-Orient, la F1 fait son grand retour ce week-end du côté des Etats-Unis.

En manque de Formule 1 ? C'est normal, la longue pause à cause des évènements internationaux et la guerre au Moyen-Orient a provoqué cette longue trêve... Mais ce week-end, c'est terminé avec le grand retour du Grand Prix de Formule 1 du côté de Miami. Ce retour de la Formule 1 s'accompagne également de changements dans la réglementation après les différentes polémiques. Dans le détail, certains paramètres de la gestion de l'énergie vont être ajustés, notamment une réduction de la recharge maximale autorisée de 8 MJ à 7 MJ, visant à limiter la récupération excessive d'énergie et à favoriser une conduite à plein régime plus régulière. " Ce changement vise à réduire la durée maximale du super clipping (phase de récupération d'énergie) à environ 2 à 4 secondes par tour ", précise le document de la FIA. La puissance maximale du super clipping passera de 250 kW à 350 kW, ce qui réduira encore davantage le temps de recharge et allégera la charge de travail du pilote en matière de gestion de l'énergie. Enfin pour éviter les accidents comme ce fut le cas avec Bearman au Japon, la puissance du boost sera limitée à 150 kW. La FIA assure que "ces mesures préserveront les possibilités de dépassement et les caractéristiques de performance globale".

Par conséquent, pour le GP de Miami, les pilotes vont bénéficier d'une demi-heure supplémentaire lors de la première séance d'essais libres. La séance, d'une durée initiale d'une heure, serait prolongée à quatre-vingt-dix minutes. Elle aura lieu de 12 heures à 13h30, heure locale. Le week-end de Miami se déroulera selon le format sprint, avec une seule séance d'essais avant les qualifications sprint le vendredi, puis une course sprint de 100 km le samedi avant les qualifications pour l'épreuve principale du dimanche.

Les horaires du GP de Miami