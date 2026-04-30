Calendrier Formule 1 2026 : dates, horaires des départs... Le programme complet

Retrouvez toutes les infos sur la saison 2026 de Formule 1.

La saison 2026 de Formule 1 est une saison révolutionnaire avec une toute nouvelle réglementation. Les voitures sont désormais plus légères et plus petites. Leur longueur est réduite à 3,4 mètres (-20 cm) et la largeur perd 10 cm (1,9 m). Le poids minimal, pneumatiques compris, passe à 768 kg, soit -30kg sur la balance. Les fonds plats ont été simplifiés avec un appui réduit de 30%, ce qui doit améliorer la qualité de la course. La réduction de l'air sale derrière une voiture a également été travaillée pour permettre de meilleures batailles. Le DRS a disparu et a été remplacé par l'aérodynamique active, un dispositif permettant d'orienter les ailerons avant et arrière en fonction de deux modes. Le mode Z avec les ailerons relevés, pour augmenter l'appui dans les virages. Et un mode X, avec les ailerons baissés, pour augmenter la vitesse de pointe dans les lignes droites. Les pilotes peuvent également utiliser trois boutons

Overtake : Il confère une puissance supplémentaire de 200 chevaux et pourra être activé lorsqu'un pilote se place à moins d'une seconde de la voiture qui le précède, sur une zone précise.

Boost : Il délivre la puissance maximale du moteur et de la batterie.

Recharge : Le système qui permet de recharger la batterie.

Le plus gros changement concerne les moteurs, le partage thermique-électrique est désormais à l'équilibre (50% thermique - 50% électrique), alors qu'il penchait largement du côté thermique la saison dernière (80 % thermique / 20 % électrique). La puissance électrique grimpe de 120 à 350 kW tandis que la thermique chute de 560 à 400 kW.

Face aux différents problèmes constatés en début de saison, la FIA a instauré de nouveaux changements en avril 2026. Des ajustements ont été apportés aux paramètres de gestion de l'énergie, notamment une réduction de la recharge maximale autorisée de 8 MJ à 7 MJ et la puissance maximum du superclip a été portée à 350 kW, contre 250 kW lors des qualifications. En course, des changements ont également été apportés. On notera que la puissance maximale disponible via le Boost en conditions de course est désormais plafonnée à +150 kW. Le déploiement du MGU-K est maintenu à 350 kW dans les zones d'accélération clés, mais sera limité à 250 kW dans les autres portions du tour.

Le programme des GP de Formule 1 en 2026

Les écuries et les pilotes se livreront une bataille très intense dès le début du mois de mars 2026 et jusqu'au grand final à Abou Dhabi du 4 au 6 décembre.

8 mars : Grand Prix d'Australie

15 mars : GP de Chine

29 mars : GP du Japon

3 mai : GP de Miami

24 mai : GP du Canada

7 juin : GP de Monaco

14 juin : GP d'Espagne (Barcelone)

28 juin : GP d'Autriche

5 juillet : GP de Grande-Bretagne

19 juillet : GP de Belgique

26 juillet : GP de Hongrie

23 août : GP des Pays-Bas

6 septembre : GP d'Italie (Monza)

13 septembre : GP d'Espagne (Madrid)

26 septembre : GP d'Azerbaïdjan

11 octobre : GP de Singapour

25 octobre : GP des États-Unis (Austin)

1 er novembre : GP du Mexique

novembre : GP du Mexique 8 novembre : GP du Brésil (São Paulo)

21 novembre : GP de Las Vegas

29 novembre : GP du Qatar

6 décembre : GP d'Abou Dhabi

Les horaires complets des GP de Formule 1

© FIA

La saison de Formule 1 sera une nouvelle fois à suivre en direct et en intégralité sur les antennes du groupe Canal +, diffuseur officiel du championnat du monde depuis plusieurs années en France.

Les pilotes de la saison 2026