Grand Prix de Miami F1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le départ de la course sprint ?

Découvrez le programme du Grand Prix sprint à Miami.

Après 5 mois d'absence, la Formule 1 est de retour et du côté de Miami aux Etats-Unis dans un week-end particulier puisqu'il s'agit d'un week-end sprint ! Après les qualifications, ce ne sont pas les Mercedes en pole, mais bien la McLaren du champion du monde en titre, Lando Norris, qui partira devant le leader du championnat, Kimi Antonelli et Max Verstappen, de retour à l'avant. 'Les conditions étaient difficiles, surtout avec le vent. Mais je suis juste content d'être de retour à ce niveau. Ça faisait un moment" a expliqué le Britannique. Pour les Français, Esteban Ocon partira très loin, Pierre Gasly doit se contenter de la 10e position, tandis qu'Isack Hadjar s'est battu toute la journée d samedi avec sa monoplace et s'est hissé à la 9e place.

L'heure du départ

Cette deuxième course sprint de la saison aura lieu ce samedi 2 mai à partir de 18 h (heure française) sur l'autodrome international de Miami.

Sur quelle chaîne ?

La course sprint du GP de Miami sera à suivre en direct ce samedi 2 mai entre 18 h et 19 h sur la chaîne Canal+ Sport.