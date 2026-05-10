Grand Prix de France MotoGP 2026 : l'heure du départ et la météo attendue

Le Grand Prix de France MotoGP se dispute ce dimanche au Mans dans des conditions humides.

Le week-end au Mans n'a pas été aussi pluvieux que prévu, mais la course de ce dimanche pourrait l'être avec des précipitations attendues toute la journée qui pourrait obliger les pilotes à faire un changement de moto comme l'année dernière... De quoi faire rêver les Français avec un Johan Zarco souvent impérial dans de telles conditions. En revanche, il n'y aura pas de lutte comme lors des qualifications à Jerez avec Marc Marquez, victime d'une très lourde chute sur la course sprint, lui fracturant le pied. Alors qu'on ne l'attendait pas forcément, c'est finalement Fabio Quartararo qui pourrait être le plus avantagé sur la course de dimanche avec une belle 5e place lors de la course sprint et un potentiel retrouvé ce week-end sur la Yamaha. On suivra également les Aprilla avec les deux leaders du championnat du monde, Jorge Martin et Marco Bezzecchi, mais également le double champion du monde, "Pecco" Bagnaia, également retrouvé ce week-end avec une pole position. Rendez-vous à 14h pour la course !

© Météo Radar capture d'écran

Heures et chaînes TV du Grand Prix de France MotoGP

Essais Libres 1 : Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 10h35

: Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 10h35 Essais : Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 14h50

: Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 14h50 Essais Libres 2 : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10 heures

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10 heures Qualifications : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10h45

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10h45 Course sprint : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 14h26

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 14h26 Warm up : Canal+ Sport 360 Dimanche 10 mai - À partir de 9h35

: Canal+ Sport 360 Dimanche 10 mai - À partir de 9h35 Course : Canal+ Dimanche 10 mai - À partir de 13h16

Heures des courses de Moto2 et Moto3