Grand Prix de France MotoGP 2026 : une météo parfaite pour Zarco, horaires, chaines et programme complet

Le Grand Prix de France MotoGP se dispute ce week-end du côté du Mans.

Le meilleur moment de la saison est arrivé... Place au Grand Prix de France MotoGP 2026 ! Comme tous les ans, un ombre impressionnant de personnes vont se rendre sur place pour battre un énième record d'affluence. En 2025, les Français avaient été gâtés avec la victoire assez incroyable, sous la pluie, de Johan Zarco face à ses parents, venus pour la première fois le voir en Grand Prix. Et cette année, on peut rêver d'une nouvelle victoire du numéro 5. Après sa 2e position lors des qualifications la semaine dernière à Jerez dans des conditions humides, Johan Zarco va retrouver les mêmes conditions durant tout le week-end du côté du Mans. Et à ce petit jeu, Johan Zarco est quasiment imbattable. Pour Fabio Quartararo, il faut espérer que ces conditions lui permettent de jouer les premiers rôles car à la régulière, le pilote Yamaha ne sera pas capable de jouer aux avants postes.

Dans la lutte au championnat du monde, les Aprilia voudront retrouver la victoire après celle d'Alex Marquez en Espagne la semaine dernière devant Bezzecchi. Au classement, l'Italien est un solide leader avec 101 points devant son coéquipier Jorge Martin avec 90 points. Victime d'une chute à Jerez, Marc Marquez n'est que 5e au championnat avec 57 unités.

© Meteo

Heures et chaînes TV du Grand Prix de France MotoGP

Essais Libres 1 : Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 10h35

: Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 10h35 Essais : Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 14h50

: Canal+ Sport 360 Vendredi 8 mai - À partir de 14h50 Essais Libres 2 : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10 heures

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10 heures Qualifications : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10h45

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 10h45 Course sprint : Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 14h26

: Canal+ Sport 360 Samedi 9 mai - À partir de 14h26 Warm up : Canal+ Sport 360 Dimanche 10 mai - À partir de 9h35

: Canal+ Sport 360 Dimanche 10 mai - À partir de 9h35 Course : Canal+ Dimanche 10 mai - À partir de 13h16

Heures des courses de Moto2 et Moto3