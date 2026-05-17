Grand Prix de Catalogne MotoGP : l'effroyable chute d'Alex Marquez en vidéo, plusieurs fractures annoncées, son état de santé

Le GP de Catalogne a été marqué par une terrible chute provoquant un drapeau rouge ce 17 mai.

Des images qu'on aime pas voir. Lors du 12e tour du Grand Prix de Catalogne, Alex Marquez et Pedro Acosta luttaient pour la victoire à travers une intense bataille. Mais après un souci technique très étrange sur la KTM d'Acosta qui s'est arrêtée nette en pleine ligne droite, Alex Marquez a percuté l'arrière de la moto de l'Espagnol provoquant la pulvérisation de celle d'Alex Marquez, projeté dans tous les sens. Après plusieurs minutes d'incertitudes, le frère de Marc Marquez était "conscient" selon les informations de la direction et a été évacué dans l'ambulance. Il a été transporté vers l'hôpital pour des examens. Dans un communiqué quelques heures plus tard, son équipe Gresini a indiqué que Alex Marquez souffrait d'une fracture de la clavicule droite et d'une vertèbre. "Bilan de l'état de santé d'Álex Márquez : légère fracture de la vertèbre C7 ; [pour laquelle] des examens complémentaires seront effectués la semaine prochaine", a annoncé Gresini. "Fracture de la clavicule droite ; celle-ci sera stabilisée à l'aide d'une plaque. Il sera opéré aujourd'hui par l'équipe de l'hôpital General de Catalogne."

Lors de l'impact, le pilote Fabio Di Giannantonio a été percuté par un débris et est tombé alors que Johan Zarco, 6e de la course avant l'interruption, a également été percuté par un objet sur la piste. Lors de la reprise, le pilote français a également été victime d'une très gave chute alors que l'Italien s'est imposé.