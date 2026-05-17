Grand Prix de Catalogne MotoGP : l'effroyable chute d'Alex Marquez en vidéo, l'état de santé du pilote

Le GP de Catalogne a été marqué par une terrible chute provoquant un drapeau rouge ce 17 mai.

Des images qu'on aime pas voir. Lors du 12e tour du Grand Prix de Catalogne, Alex Marquez et Pedro Acosta luttaient pour la victoire à travers une intense bataille. Mais après un souci technique très étrange sur la KTM d'Acosta qui s'est arrêtée nette, Alex Marquez a percuté l'arrière de la moto de l'Espagnol provoquant la pulvérisation de la moto d'Alex Marquez, projeté dans tous les sens. Après plusieurs minutes avec quelques incertitudes, le frère de Marc Marquez était "conscient" selon les informations de la direction et a été évacué dans l'ambulance. Il est transporté vers l'hôpital pour des examens.

Lors de l'impact, le pilote Fabio Di Giannantonio a été percuté par un débris et est tombé alors que Johan Zarco, 6e de la course, a également été percuté par un objet sur la piste. Alex Marquez avait remporté la course sprint ce samedi

Alex Marquez est le frère de Marc Marquez, légende de la MotoGP. Il est champion du monde Moto3 2014, champion du monde Moto2 2019 et devient vice-champion du monde MotoGP 2025. Il possède trois victoires dans la catégorie reine pour 17 podiums au total depuis le début de sa carrière.