Johann Zarco : son effroyable chute, en tonneau et accroché à la moto, son état de santé et les images
Deuxième chute horrible sur le Grand Prix de Catalogne en MotoGP ce dimanche 17 mai.
Un Grand Prix de Catalogne horrible. Après l'effroyable chute d'Alex Marquez lors de la mi course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique... Le pilote français Johann Zarco a été victime d'une toute autre effroyable chute lors de la reprise de la course.
Au départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneau pendant plusieurs secondes. Vive inquiétude pour le numéro 5 français avec les médecins qui sont arrivés sur place. Les premières informations indiquent que le pilote est conscient. Johan Zarco avait été d'ailleurs touché lors de la première chute d'Alex Marquez...
Another Red Flag— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) May 17, 2026
Race restarted and we've had another huge crash #MotoGP | #CatalanGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/i34ODx07AH
Plus d'informations à venir...