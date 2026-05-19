Johann Zarco : "Je hurle de douleur...", les dernières nouvelles sur son état de santé
Le pilote français Johann Zarco est gravement tombé ce dimanche 17 mai lors du GP de Catalogne et a été rapatrié en France.
Un Grand Prix de Catalogne effroyable. Après la spectaculaire chute d'Alex Marquez à la mi-course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique, le pilote français Johann Zarco a aussi été victime d'une horrible chute lors de la reprise de la course.
Lors du 2e départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneau pendant plusieurs secondes, le pied bloqué. L'inquiétude, très importante sur le moment, a laissé place à un petit soulagement lorsque la direction a indiqué que le Français était conscient et pas dans un état critique.
Les nouvelles de sa santé
Quelques heures plus tard, les premières nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco sont encourageantes. Transporté à l'hôpital, les premiers examens de Johann Zarco n'ont pas permis d'identifier de blessure précise. Mais le pilote français se plaignait de douleurs à la jambe gauche, au niveau du genou. Il souffrait aussi de douleurs à la poitrine dans un premier temps.
Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, est ensuite apparu avec le sourire et a donné de premières nouvelles rassurantes. "On a parlé (...) On l'a aidé à enlever la combinaison, on l'a bien sûr découpée. Il était très calme, très professionnel. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé au départ. Heureusement, il a encore une attitude positive. On essaie de prendre le positif dans ce moment difficile."Ils vont faire une radio et un scanner pour comprendre exactement ce qu'il a". De leur côté, LCR a également communiqué de dernières informations officielles aux médias. "Johann Zarco est transféré à l'Hospital Universitari General de Catalunya, à Sant Cugat, pour des examens complémentaires de sa jambe gauche", a annoncé l'équipe, qui n'a pas plus de précisions pour le moment.
Dans la soirée de l'accident, le pilote français a donné de ses nouvelles sur les réseaux annonçant ses blessures avec quelques fractures et des ligaments qui ont lâché. "Plus de peur que de mal". Mais ce mardi dans l'Equipe, il revient sur l'accident avec un témoignage glacant..."Je pars en tonneaux avec sa moto et ma jambe gauche reste coincée entre la roue, la selle et l'échappement. Je suis bloqué dans le bac à gravier, je hurle de douleur, ma jambe commence à brûler, et tous ceux qui arrivent autour de moi n'osent pas me toucher de peur d'aggraver mes blessures.
09:28 - Zarco n'a jamais été absent à cause d'une blessure
Depuis ses débuts en Grands Prix, Johann Zarco n'avait encore jamais dû faire l'impasse sur une course pour cause de blessure. Les seules qu'il a ratées, ce sont les trois qui ont suivi sa mise à pied par KTM en septembre 2019.
08:00 - Le récit complet raconté par Zarco
"Je pars en tonneaux avec sa moto et ma jambe gauche reste coincée entre la roue, la selle et l'échappement. Je suis bloqué dans le bac à gravier, je hurle de douleur, ma jambe commence à brûler, et tous ceux qui arrivent autour de moi n'osent pas me toucher de peur d'aggraver mes blessures. Alors, je tire sur ma jambe, et ils finissent par m'aider. Ils m'immobilisent, découpent ma combinaison, me perfusent pour que j'arrête de souffrir... J'avais jamais vécu ça, et c'était carrément flippant. Jusque-là, ma blessure la plus sérieuse, c'était quatre côtes cassées et un pneumothorax, rappelle-t-il. C'était en 2008, l'année qui avait précédé mes débuts en Championnat du monde."
07:45 - Zarco s'en veut d'avoir pris le second départ
Lors de son rapatriement, Johann Zarco est revenu sur le premier accident d'Alex Marquez. "J'ai évité les plus gros morceaux, mais j'ai tout de même percuté un débris du pied gauche, raconte Zarco. Quand je me suis arrêté aux stands, j'avais un mal de chien. J'ai enlevé ma botte avec le casque, mon pied était déjà violet. On a mis de la glace sur l'hématome et la douleur s'est un peu estompée. C'est là que j'aurais dû prendre la décision de renoncer à la suite. Entre les images de l'accident d'Alex et ce coup sur le pied, ça m'a fait redescendre. Je n'étais plus connecté quand on s'est remis en grille."