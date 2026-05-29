Johann Zarco : "Je hurle de douleur...", les dernières infos sur son état de santé

Le pilote français Johann Zarco, gravement tombé dimanche 17 mai lors du GP de Catalogne, est désormais en train de récupérer.

Un Grand Prix de Catalogne effroyable il y a quelques jours. Après la spectaculaire chute d'Alex Marquez à la mi-course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique, le pilote français Johann Zarco a aussi été victime d'une horrible chute lors de la reprise de la course.

Lors du 2e départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneaux pendant plusieurs secondes, le pied bloqué. L'inquiétude, très importante sur le moment, a laissé place à un petit soulagement lorsque la direction a indiqué que le Français était conscient et pas dans un état critique.

Les nouvelles de sa santé

Quelques heures plus tard, les premières nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco étaient encourageantes. Transporté à l'hôpital, les premiers examens de Johann Zarco n'ont pas permis d'identifier de blessure précise. Mais le pilote français se plaignait de douleurs à la jambe gauche, au niveau du genou. Il souffrait aussi de douleurs à la poitrine dans un premier temps.

Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, est ensuite apparu avec le sourire et a donné de premières nouvelles rassurantes. "On a parlé (...) On l'a aidé à enlever la combinaison, on l'a bien sûr découpée. Il était très calme, très professionnel. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé au départ. Heureusement, il a encore une attitude positive. On essaie de prendre le positif dans ce moment difficile."Ils vont faire une radio et un scanner pour comprendre exactement ce qu'il a". De leur côté, LCR a également communiqué de dernières informations officielles aux médias. "Johann Zarco est transféré à l'Hospital Universitari General de Catalunya, à Sant Cugat, pour des examens complémentaires de sa jambe gauche", a annoncé l'équipe, qui n'a pas plus de précisions pour le moment.

Quelques heures plus tard, le pilote français a donné de ses nouvelles sur les réseaux annonçant ses blessures avec quelques fractures et des ligaments qui ont lâché. "Plus de peur que de mal". Mais ce mardi dans l'Equipe, il revient sur l'accident avec un témoignage glacant..."Je pars en tonneaux avec sa moto et ma jambe gauche reste coincée entre la roue, la selle et l'échappement. Je suis bloqué dans le bac à gravier, je hurle de douleur, ma jambe commence à brûler, et tous ceux qui arrivent autour de moi n'osent pas me toucher de peur d'aggraver mes blessures.

Pas encore d'opération

Après la visite chez un spécialiste à Lyon et à l'issue d'un examen approfondi, "il est estimé qu'il devra attendre plusieurs semaines avant de subir une opération pour soigner ses ligaments afin de laisser le temps au traumatisme initial et aux autres blessures au genou de guérir avant l'intervention" a expliqué un communiqué.