Johann Zarco : son crash effroyable sur le GP de Catalogne en MotoGP, les dernières nouvelles sur son état de santé
Le pilote français Johann Zarco est gravement tombé ce dimanche 17 mai lors du GP de Catalogne et doit être rapatrié en France.
Un Grand Prix de Catalogne effroyable. Après la spectaculaire chute d'Alex Marquez à la mi-course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique, le pilote français Johann Zarco a aussi été victime d'une horrible chute lors de la reprise de la course.
Lors du 2e départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneau pendant plusieurs secondes, le pied bloqué. L'inquiétude, très importante sur le moment, a laissé place à un petit soulagement lorsque la direction a indiqué que le Français était conscient et pas dans un état critique.
Les nouvelles de sa santé
Quelques heures plus tard, les premières nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco sont encourageantes. Transporté à l'hôpital, les premiers examens de Johann Zarco n'ont pas permis d'identifier de blessure précise. Mais le pilote français se plaignait de douleurs à la jambe gauche, au niveau du genou. Il souffrait aussi de douleurs à la poitrine dans un premier temps.
Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, est ensuite apparu avec le sourire et a donné de premières nouvelles rassurantes. "On a parlé (...) On l'a aidé à enlever la combinaison, on l'a bien sûr découpée. Il était très calme, très professionnel. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé au départ. Heureusement, il a encore une attitude positive. On essaie de prendre le positif dans ce moment difficile."Ils vont faire une radio et un scanner pour comprendre exactement ce qu'il a". De leur côté, LCR a également communiqué de dernières informations officielles aux médias. "Johann Zarco est transféré à l'Hospital Universitari General de Catalunya, à Sant Cugat, pour des examens complémentaires de sa jambe gauche", a annoncé l'équipe, qui n'a pas plus de précisions pour le moment.
Dans la soirée, le pilote français a donné de ses nouvelles sur les réseaux annonçant ses blessures avec quelques fractures et des ligaments qui ont lâché. "Plus de peur que de mal".
Johann Zarco nous donne des nouvelles #CatalanGP #motogp pic.twitter.com/Zyi4HgPgyE— CANAL+ MotoGP (@CanalplusMotoGP) May 17, 2026
13:11 - Les images de l'accident
Les terribles images de l'accident de Zarco avec son pied bloqué dans la moto de la Ducati.
Accidente fuertísimo en el Gran Premio de Catalunya en la resalida entre Joan Mir, Pecco Bagnaia y Johann Zarco, el más perjudicado, después de dar varias vueltas de campana con el pie enganchado a la moto de Pecco.#CatalanGP #MotoGP pic.twitter.com/sEltXTg9CC— hsb0905 (@hsb0905) May 17, 2026
11:25 - La colère de Martin
"Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé est totalement secondaire. Je souhaite adresser une pensée à Álex et à Johann. Pour moi, savoir qu'ils sont en vie et qu'ils vont pouvoir se remettre, c'est le plus important à mes yeux", a réagi Jorge Martín auprès du site officiel du MotoGP dans la foulée de la course.
10:00 - Pedro Acosta aurait aimé que la course ne reprenne pas
"Je pense qu’après deux accidents ou deux drapeaux rouges, il n’est pas vraiment nécessaire de tenter une troisième fois. Ce n’est pas vraiment nécessaire. Le spectacle est important, mais c’est nous qui le créons" a lancé l'Espagnol, impliqué dans le premier incident avec Alex Marquez.
08:50 - L'émotion de Bagnaia
"Je m'attendais à ce que tout le monde soit plus calme au premier freinage mais en revoyant les images, Zarco n'a rien fait de mal. Il y a eu quelque chose de bizarre sur sa moto. Il a commencé à freiné avant mais ça n'a pas arrêté la moto, donc il s'est passé quelque chose. Mon choc avec le sol a été très intense, il était fort, mais dès que j'ai vu ma moto, et lui coincé avec ma moto, j'ai vu sa jambe... Sa douleur m'a beaucoup marqué."
08:20 - Le communiqué de LCR Honda
"Johann Zarco, qui a été transporté à l’Hospital Universitari General de Catalunya, a subi des blessures aux ligaments croisés antérieurs et postérieurs, ainsi qu’au ménisque interne. Il a également subi une légère déchirure du péroné au niveau de la cheville. Zarco restera en observation cette nuit (dimanche) et se rendra en France lundi pour consulter des spécialistes et évaluer les prochaines étapes de sa convalescence", a ajouté la formation italienne, avant de souhaiter un "prompt rétablissement" à son pilote.