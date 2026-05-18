Johann Zarco : son crash effroyable sur le GP de Catalogne en MotoGP, les dernières nouvelles sur son état de santé

Le pilote français Johann Zarco est gravement tombé ce dimanche 17 mai lors du GP de Catalogne et doit être rapatrié en France.

Un Grand Prix de Catalogne effroyable. Après la spectaculaire chute d'Alex Marquez à la mi-course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique, le pilote français Johann Zarco a aussi été victime d'une horrible chute lors de la reprise de la course.

Lors du 2e départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneau pendant plusieurs secondes, le pied bloqué. L'inquiétude, très importante sur le moment, a laissé place à un petit soulagement lorsque la direction a indiqué que le Français était conscient et pas dans un état critique.

Les nouvelles de sa santé

Quelques heures plus tard, les premières nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco sont encourageantes. Transporté à l'hôpital, les premiers examens de Johann Zarco n'ont pas permis d'identifier de blessure précise. Mais le pilote français se plaignait de douleurs à la jambe gauche, au niveau du genou. Il souffrait aussi de douleurs à la poitrine dans un premier temps.

Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, est ensuite apparu avec le sourire et a donné de premières nouvelles rassurantes. "On a parlé (...) On l'a aidé à enlever la combinaison, on l'a bien sûr découpée. Il était très calme, très professionnel. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé au départ. Heureusement, il a encore une attitude positive. On essaie de prendre le positif dans ce moment difficile."Ils vont faire une radio et un scanner pour comprendre exactement ce qu'il a". De leur côté, LCR a également communiqué de dernières informations officielles aux médias. "Johann Zarco est transféré à l'Hospital Universitari General de Catalunya, à Sant Cugat, pour des examens complémentaires de sa jambe gauche", a annoncé l'équipe, qui n'a pas plus de précisions pour le moment.

Dans la soirée, le pilote français a donné de ses nouvelles sur les réseaux annonçant ses blessures avec quelques fractures et des ligaments qui ont lâché. "Plus de peur que de mal".

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