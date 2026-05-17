Johann Zarco : un crash effroyable sur le GP de Catalogne en MotoGP, les dernières nouvelles sur son état de santé

Lucio Cecchinello, patron de l'équipe LCR, a donné des nouvelles de Johann Zarco ce dimanche 17 mai. Le Français a des douleurs à la jambe gauche et va passer des examens.

Un Grand Prix de Catalogne effroyable. Nul doute que la spectaculaire chute d'Alex Marquez lors de la mi-course, percutant de plein fouet la moto de Pedro Acosta, victime d'un incident mécanique, restera gravée dans les mémoires... Par ailleurs, le pilote français Johann Zarco a aussi été victime d'une horrible chute lors de la reprise de la course.

Au départ, le pilote Honda a eu du mal à freiner et a percuté la moto de la Ducati de Bagnaia. Malheureusement, le Français est resté accroché à la moto du pilote italien et est parti en tonneau pendant plusieurs secondes. Vive inquiétude pour le numéro 5 français avec les médecins qui sont arrivés sur place. Les premières informations indiquent que le pilote est conscient. Johan Zarco avait été d'ailleurs touché lors de la première chute d'Alex Marquez...

Les premières nouvelles tombent

Quelques heures plus tard, les premières nouvelles concernant l'état de santé de Johann Zarco sont encourageantes. Lors du deuxième départ à Barcelone, le pilote français est tombé dans le premier virage. Il est ensuite resté accroché à la moto de Peco Bagnaia. Un drapeau rouge a été élevé pour la deuxième fois à la suite de la chute d'Álex Márquez un peu plus tôt.

ransporté à l'hôpital, les premiers examens de Johann Zarco n'ont pas permis d'identifier de blessure précise. Mais le pilote français se plaint de douleurs à la jambe gauche, au niveau du genou. Il souffrait aussi de douleurs à la poitrine dans un premier temps.

Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, est ensuite apparu avec le sourire et a donné de premières nouvelles rassurantes. "On a parlé (...) On l'a aidé à enlever la combinaison, on l'a bien sûr découpée. Il était très calme, très professionnel. Il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé au départ. Heureusement, il a encore une attitude positive. On essaie de prendre le positif dans ce moment difficile."

Il poursuit sur la suite des soins qui seront prodigués à Johann Zarco : "Ils vont faire une radio et un scanner pour comprendre exactement ce qu'il a". De leur côté, LCR a également communiqué de dernières informations officielles aux médias. "Johann Zarco est transféré à l'Hospital Universitari General de Catalunya, à Sant Cugat, pour des examens complémentaires de sa jambe gauche", a annoncé l'équipe, qui n'a pas plus de précisions pour le moment.