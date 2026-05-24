Grand Prix du Canada F1 : week-end inédit, horaires et diffusion TV

Découvrez le programme complet pour le GP du Canada à Montréal.

Après le GP de Miami au début du mois de mai, c'est au tour du Canada d'être au programme du championnat du monde de Formule 1. Le circuit Gilles Villeneuve, situé sur l'Île Notre-Dame dans le Parc Jean-Drapeau à Montréal est l'un des circuits mythiques du calendrier de la Formule 1 depuis des années. Cette édition 2026 est particulière car le GP du Canada a été avancé au mois de mai à la place de juin, ce qui permet désormais un meilleur enchaînement logistique avec les courses nord-américaines.

Et bonne nouvelle, on enchaîne avec un nouveau week-end sprint, ce qui offre un programme là aussi particulier au Canada qui inaugure ce format. Dans le détail, il y aura le vendredi avec les qualifications sprint, samedi avec la course sprint et les qualifications puis dimanche avec la course. En raison du gros décalage horaire avec le Canada, c'est en fin d'après-midi / soirée que vous pourrez suivre ce GP du Canada de Formule 1 ce week-end.

Avec ce format sprint, les pilotes auront donc que la première séance d'essais ce vendredi pour trouver la configuration optimale de la voiture pour les qualifications et la course de dimanche.

Les horaires du GP du Canada en Formule 1