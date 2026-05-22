Kyle Bush : de quoi est mort le légendaire pilote de NASCAR ?

Le sport automobile est en deuil ce vendredi 22 mai avec la mort de Kyle Bush.

Jour de deuil en sport automobile avec le décès de Kyle Busch, détenteur du record de victoires dans les trois séries nationales de NASCAR, à l'âge de 41 ans. C'est la a famille Busch, Richard Childress Racing et la série NASCAR qui ont publié un communiqué CE jeudi annonçant son décès après son hospitalisation quelques heures auparavant. La famille de Busch avait toutefois indiqué plus tôt dans la journée qu'il avait été hospitalisé pour une "grave maladie", trois jours avant sa participation à la course Coca-Cola 600 sur le circuit Charlotte Motor.

"Toute la famille NASCAR est profondément attristée par la disparition de Kyle Busch, indique le communiqué. Futur membre du Temple de la renommée, Kyle était un talent exceptionnel, un pilote comme on en voit une fois par génération. Il était déterminé, passionné, immensément doué et profondément attaché à son sport et à ses partisans. Durant une carrière de plus de vingt ans, Kyle a établi des records de victoires en séries nationales, remporté des championnats au plus haut niveau du NASCAR et contribué à former la nouvelle génération de pilotes en tant que propriétaire d'écurie en Truck Series. Son esprit vif et son sens de la compétition ont suscité un lien émotionnel profond avec les amateurs de course de tous âges, créant ainsi la fière et fidèle "Rowdy Nation"."

Selon les médias locaux, Busch souffrait d'un rhume des sinus aggravé par les fortes accélérations et les changements d'altitude sur le circuit routier de l'État de New York. Les causes exactes ne sont toutefois pas précisées.

"C'est un choc absolu, c'est difficile à croire, a écrit Brad Keselowski, pilote de longue date en NASCAR, sur les réseaux sociaux. "Je n'arrive pas à comprendre cette nouvelle. Pensons à sa famille en ces moments difficiles. On t'aime, KB", a écrit Denny Hamlin, pilote NASCAR et ancien coéquipier de Busch.

Le pilote était également un vrai personnage avec certains conflits après les courses. Surnommé "Rowdy" et "Wild Thing" pour ses altercations après les courses, ses querelles fréquentes avec les autres pilotes, Busch avait fait une entrée fracassante en NASCAR en 2005 en remportant le titre de recrue de l'année. Il a ensuite remporté les championnats en 2015 et 2019 pour l'écurie Joe Gibbs Racing. Il totalise 234 voitures.