Esteban Ocon : "Commençons par ça, cette pu**** de rumeur de m****", la colère noire d'Ayao Komatsu avant le GP du Canada

Le pilote français a été victime d'une incroyable rumeur ces derniers jours.

Le Français Esteban Ocon, en délicatesse depuis plus d'un an avec l'écurie américaine Haas sur le plan sportif, a subi certaines rumeurs ces derniers jours, parlant d'une éviction avant la fin de la saison de F1 et d'une embrouille avec le chef de l'écurie, Ayao Komatsu. Ce dernier a réagi avec virulence dans les médias, taclant les journalistes avant le Grand Prix du Canada.

"Oh mon Dieu. commençons par ça, cette pu**** de rumeur de m****. Honnêtement, je ne sais pas du tout d'où sort cette histoire. Aucun fondement, absolument aucun. C'est une absurdité totale. Si quelqu'un veut écrire ce genre de conneries, très bien, mais bordel, est-ce encore du journalisme ? Je ne sais pas. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir ? C'est complètement fou.

Aucun fondement, absolument aucun. Est-ce que l'un d'entre vous m'a déjà entendu dire quelque chose comme ça ? Oui ou non ? C'est incroyable. J'ai parlé avec lui ce matin, mais pour moi il n'y a absolument rien à défendre de notre côté. C'est incroyable. Une partie de cette histoire affirme qu'il y aurait eu un problème avec Esteban à Miami, c'est ça ? Mais d'où ça sort ? Je n'ai pas eu la moindre dispute avec Esteban à Miami. C'est hallucinant à quel point tout ça est totalement inventé. Et ensuite, comme personne ne vérifie les sources, tout le monde rajoute des mensonges par-dessus. Comment peut-on appeler ça du journalisme ? C'est simplement une putain de rumeur de merde.

Esteban est inquiet, son manager est inquiet. Mais Esteban sait très bien qu'on n'a eu aucune dispute à Miami, aucun fait concret. Ce matin, on rigolait juste en se demandant : "Mais c'est quoi ce bordel ?" Alors j'ai dit que j'allais clarifier ça une bonne fois pour toutes, parce que c'est absolument et totalement faux, une pure stupidité. Beaucoup de sites japonais veulent créer des histoires disant que je voudrais recruter Yuki ou quelque chose comme ça. Il n'y a absolument aucune base à cela, donc je n'y prête pas attention. Ensuite, un journaliste français reprend ça. Mais bordel, si tu es journaliste français, qu'est-ce que tu fais au pilote de ton propre pays ? En relayant ce genre d'histoires juste pour faire des clics, tu essaies de couler ton pilote français ? Quel est l'objectif ? C'est absurde. Quand on écrit un article, on vérifie ses sources, non ? Sérieusement, quand j'étais enfant, je voulais devenir journaliste d'investigation. Alors quand je lis des choses pareilles, bordel, la personne qui écrit ça n'a pas honte ? En écrivant des absurdités sans aucun fondement, tu perds toute crédibilité. Tout média qui diffuse ce genre de conneries perd sa crédibilité, du moins à mes yeux. Ce n'est même pas une déformation de mes propos : il n'y a aucun fait. Rien à voir avec ce que j'ai dit, parce que je n'ai jamais rien dit de tout ça. C'est incroyable."