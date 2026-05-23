Alain Prost : blessé à la tête après un violent cambriolage, son état de santé

Le quadruple champion du monde a été victime d'un home jacking survenu à son domicile de Nyon, en Suisse.

Alain Prost, la légende française de la Formule 1, quadruple champion du monde, a été victime d'une très violente agression à son domicile à Nyon en Suisse selon les informations des médias helvétiques ce samedi 23 mai. Agé de 71 ans, l'ancien pilote aurait été confronté à un groupe d'individus cagoulés ayant pénétré de force dans sa propriété selon le média helvète Blick. La scène se serait déroulée vers 8h30 près du lac Léman.

Selon les premières informations, les assaillants s'en seraient pris au reste de la famille et, sous la pression, aurait obligé l'un des fils d'Alain Prost à ouvrir un coffre-fort. Le montant du butin et les objets volés n'ont pas été communiqués. Une enquête a été ouverte et la police a mis en place un dispositif important dans la région de Nyon afin de retrouver les agresseurs. La gendarmerie française a également été mobilisée en raison de la proximité avec la frontière française et une éventuelle fuite.

Une blessure à la tête, quel est son état de santé ?

Victime de ce violent home-jacking, Alain Prost souffrirait d'une blessure à la tête, mais cette dernière serait légère. Une cellule de soutien psychologique a été immédiatement mise en place au domicile de la légende du sport automobile. Le pilote aurait rejoint Dubaï où il vit une bonne partie de l'année.