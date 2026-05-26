Corinna Betsch : la femme de Schumacher en couple avec l'un de ses rivaux

Des rumeurs évoquent un triangle amoureux improbable il y a quelques années.

Le clan Schumacher semble être soudé depuis des années et le début de leur histoire d'amour jusqu'au terrible accident de ski du septuple champion du monde allemand en 2013. Les deux se sont rencontrés en 1991 avant de se marier 4 ans plus tard, en 1995. C'est d'ailleurs la seule relation connue de l'ancien pilote de Formule 1. Pas le cas de sa femme, Corinna Betsch.

Selon la presse spécialisée germanique, la femme de Schumacher a fréquenté un autre pilote allemand avant de se mettre avec la légende de Ferrari, Heinz-Harald Frentzen. Une histoire cocasse puisque le pilote était tout simplement à cette époque un rival et ami de Michael Schumacher. Les deux pilotes se côtoyaient dès la fin des années 1980, dans le programme Mercedes, alors que la cavalière de profession partageait encore la vie de Frentzen.

La presse explique même que "Schumi" va alors la "piquer" à son ami, créant une tension à l'époque dans le milieu du sport automobile allemand. La rivalité a pris de l'ampleur, notamment lorsque Heinz-Harald Frentzen s'est retrouvé dans les écuries Williams et Jordan tandis que Schumacher était au volant de sa Ferrari. Un écart de performance et de carrière est tout de même à noter entre les trois victoires en Grand Prix de Frentzen contre sept titres mondiaux pour Schumacher. Anecdote cocasse, il sera tout de même invité à leur mariage en 95...

Le clan Schumacher reste désormais soudé depuis toutes ces années, notamment depuis l'accident en France qui a plongé le pilote dans un état qui ne lui permettrait plus de parler ni bouger selon certaines rumeurs. Difficile d'ailleurs de savoir réellement de quoi souffre Michael Schumacher depuis toutes ces années tellement toutes les informations sont bloquées par sa femme et ses enfants. Au total, seules neuf personnes seraient autorisées à rendre visite à l'Allemand. D'après le journal BILD, il y aurait son épouse, son fils Mick, sa fille Gina-Maria, son ancienne manager, Sabine Kehm, Jean Todt... Puis selon les informations du Daily Express, l'ancien patron de Ferrari, Ross Brawn, ainsi que Gerhard Berger, Luca Badoer et Felipe Massa, trois anciens pilotes de Formule 1,.