DIRECT. GP de Monaco 2026 : la Safety car relance tout, suivez le Grand-Prix de F1

Ce dimanche 7 juin, le sixième Grand prix de Formule 1 a lieu sur le Rocher. Hier, Kimi Antonelli a décroché la pole position à l'issue des qualifications. Le pilote Mercedes s'élancera en tête devant Max Verstappen, et les deux Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Suivez la course en direct.

16:29 - Fin de la Safety Car ! À l'entame du 66e tour, la Safety Car va sortir de piste !

16:28 - Point sur le classement ! Alors qu'il reste quinze tours à disputer et que la Safety Car est toujours déployée, voici le classement : Antonelli Hamilton Leclerc Hadjar Russell Gasly Piastry Lawson Lindblad Albon Sainz Ocon Hulkenberg Colapinto Alonso Perez Bortoleto

16:22 - Safety car ! Une fin de Grand Prix folle La Safety Car vient de faire son arrivée sur la piste ! Tous les pilotes en profitent pour passer par la voie des stands et changer de pneus !

16:21 - Stroll dans le mur ! Un fait de course qui pourrait rabattre les cartes ! Dans un virage, Lance Stroll fait un tout-droit et la Safety Car est déployée.

16:17 - Leclerc prend des risques ! Charles Leclerc fait des étincelles en sortant de la chicane.

16:16 - Russell s'en sort bien ! Alors qu'il était visé par une enquête pour avoir franchi la ligne en sortie des stands, George Russell est finalement épargné.

16:15 - Nouveau record de tour 1'14"990 pour Kimi Antonelli qui est en train de s'envoler vers sa première victoire à Monaco !

16:14 - Les pénalités pleuvent ! Cinq secondes de pénalité pour Oscar Piastri.

16:10 - Ça tombe pour Gasly ! Pierre Gasly est le quatrième pilote qui écope de cinq secondes de pénalité à cause d'un excès de vitesse dans la voie des stands.

16:09 - Nouvelle excès dans la voie des stands Au tour de Pierre Gasly d'être visé par une enquête.

16:06 - Lindblad dans les points ! Lindblad vient de prendre le meilleur sur Alex Albon et entre désormais dans la zone des points.

16:05 - Stratégie osée chez Williams ! Alex Albon vient de laisser passer Carlos Sainz pour qu'il puisse réaliser son arrêt aux stands sans perdre de place. Le premier nommé va tenter de retenir la meute de pilotes derrière lui.

16:03 - C'est terminé pour Norris ! Quatrième abandon dans ce GP de Monaco 2026 ! En manque de rythme depuis quelques tours, Lando Norris est contraint à l'abandon.

16:00 - Problème mécanique pour Norris ? Le pilote McLaren semble ralentir depuis quelques tours. Le champion du monde en titre est 6e pour le moment.

15:58 - Colapinto pénalisé Cinq secondes de pénalité pour Colapinto pour avoir lui-aussi enfreint la vitesse réglementaire dans la voie des stands.

15:54 - Nouveau point sur le classement ! À mi-course, voici le classement du GP de Monaco 2026 : Antonelli Hamilton Leclerc Piastri Gasly Norris Russell Hadjar Lawson Albon Sainz Lindblad Hulkenberg Ocon Colapinto Alonso Stroll Perez Bortoleto Bearman (abandon) Bottas (abandon) Verstappen (abandon)

15:52 - Pénalité pour Russell Comme Lewis Hamilton, George Russell écope de cinq secondes de pénalité pour être allé trop vite dans la voie des stands.

15:50 - Leclerc appelé ! Alors qu'il se plaignait de ses pneus, Charles Leclerc est appelé au box.

15:47 - Cinq secondes de pénalité pour Hamilton ! Pour avoir enfreint la vitesse maximale dans la voie des stands, Lewis Hamilton est pénalisé de cinq secondes.

15:46 - Choix gagnant pour Russell ! Isack Hadjar vient aussi de changer de pneumatiques mais George Russell passe devant le Français en sortie des stands.

15:45 - Russell change de pneu Après avoir manqué le dépassement sur Isack Hadjar, George Russell fait l'arrêt aux stands.

15:43 - Au tour de Bearman Après Max Verstappen et Valteri Bottas, Oliver Bearman abandonne.

15:41 - Hamilton aux stands Le pilote Ferrari est l'un des premiers en tête de la course à changer de pneumatiques. Lewis Hamilton ressort 3e.

15:40 - Russell met la pression George Russell le sait pertinemment. Le pilote britannique vient de dénoncer le geste d'Isack Hadjar à la radio.