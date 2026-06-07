DIRECT. GP de Monaco 2026 : la Safety car relance tout, suivez le Grand-Prix de F1
Ce dimanche 7 juin, le sixième Grand prix de Formule 1 a lieu sur le Rocher. Hier, Kimi Antonelli a décroché la pole position à l'issue des qualifications. Le pilote Mercedes s'élancera en tête devant Max Verstappen, et les deux Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Suivez la course en direct.
16:28 - Point sur le classement !
Alors qu'il reste quinze tours à disputer et que la Safety Car est toujours déployée, voici le classement :
- Antonelli
- Hamilton
- Leclerc
- Hadjar
- Russell
- Gasly
- Piastry
- Lawson
- Lindblad
- Albon
- Sainz
- Ocon
- Hulkenberg
- Colapinto
- Alonso
- Perez
- Bortoleto
16:22 - Safety car ! Une fin de Grand Prix folle
La Safety Car vient de faire son arrivée sur la piste ! Tous les pilotes en profitent pour passer par la voie des stands et changer de pneus !
16:21 - Stroll dans le mur !
Un fait de course qui pourrait rabattre les cartes ! Dans un virage, Lance Stroll fait un tout-droit et la Safety Car est déployée.
16:16 - Russell s'en sort bien !
Alors qu'il était visé par une enquête pour avoir franchi la ligne en sortie des stands, George Russell est finalement épargné.
16:15 - Nouveau record de tour
1'14"990 pour Kimi Antonelli qui est en train de s'envoler vers sa première victoire à Monaco !
16:10 - Ça tombe pour Gasly !
Pierre Gasly est le quatrième pilote qui écope de cinq secondes de pénalité à cause d'un excès de vitesse dans la voie des stands.
16:06 - Lindblad dans les points !
Lindblad vient de prendre le meilleur sur Alex Albon et entre désormais dans la zone des points.
16:05 - Stratégie osée chez Williams !
Alex Albon vient de laisser passer Carlos Sainz pour qu'il puisse réaliser son arrêt aux stands sans perdre de place. Le premier nommé va tenter de retenir la meute de pilotes derrière lui.
16:03 - C'est terminé pour Norris !
Quatrième abandon dans ce GP de Monaco 2026 ! En manque de rythme depuis quelques tours, Lando Norris est contraint à l'abandon.
16:00 - Problème mécanique pour Norris ?
Le pilote McLaren semble ralentir depuis quelques tours. Le champion du monde en titre est 6e pour le moment.
15:58 - Colapinto pénalisé
Cinq secondes de pénalité pour Colapinto pour avoir lui-aussi enfreint la vitesse réglementaire dans la voie des stands.
15:54 - Nouveau point sur le classement !
À mi-course, voici le classement du GP de Monaco 2026 :
- Antonelli
- Hamilton
- Leclerc
- Piastri
- Gasly
- Norris
- Russell
- Hadjar
- Lawson
- Albon
- Sainz
- Lindblad
- Hulkenberg
- Ocon
- Colapinto
- Alonso
- Stroll
- Perez
- Bortoleto
- Bearman (abandon)
- Bottas (abandon)
- Verstappen (abandon)
15:52 - Pénalité pour Russell
Comme Lewis Hamilton, George Russell écope de cinq secondes de pénalité pour être allé trop vite dans la voie des stands.
15:47 - Cinq secondes de pénalité pour Hamilton !
Pour avoir enfreint la vitesse maximale dans la voie des stands, Lewis Hamilton est pénalisé de cinq secondes.
15:46 - Choix gagnant pour Russell !
Isack Hadjar vient aussi de changer de pneumatiques mais George Russell passe devant le Français en sortie des stands.
15:45 - Russell change de pneu
Après avoir manqué le dépassement sur Isack Hadjar, George Russell fait l'arrêt aux stands.
15:41 - Hamilton aux stands
Le pilote Ferrari est l'un des premiers en tête de la course à changer de pneumatiques. Lewis Hamilton ressort 3e.
15:40 - Russell met la pression
George Russell le sait pertinemment. Le pilote britannique vient de dénoncer le geste d'Isack Hadjar à la radio.
15:38 - Hadjar coupe la chicane !
Pressé par George Russell, Isack Hadjar vient de couper la chicane. Un geste qui pourrait coûter cher.
Comptant pour la saison de Formule 1, le Grand prix de Monaco 2026 est programmé ce dimanche 7 juin à 15h à Monaco. Détenteur des droits de diffusion, Canal+ diffusera ce 6e GP de la saison.