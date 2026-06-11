GP de Monaco 2026 : Hadjar peut perdre son podium au profit de Gasly, le classement
Plusieurs jours après la fin du Grand Prix de Monaco assez rocambolesque, l'appel d'Alpine sur la pénalité de Gasly a été jugé recevable par la FIA ce jeudi 11 juin.
Le classement du Grand prix de Monaco 2026
Après une course folle, voici le classement du sixième grand prix de la saison en Formule 1 :
- Kimi Antonelli
- Lewis Hamilton
- Isack Hadjar
- Oscar Piastri
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Esteban Ocon
- Sergio Perez
- Fernando Alonso
- Gabriel Bortoleto
- George Russell
- Niko Hulkenberg
- Franco Colapinto
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris, Oliver Bearman, Valteri Bottas et Max Verstappen ont abandonné.
15:25 - Gasly était effondré
"Je pense qu’il est juste de dire que ce fut le jour le plus difficile que j’ai jamais vécu en Formule 1, et même dans ma carrière sportive. Je parle uniquement d’un point de vue sportif, et non de 2019 et d’Anthoine [Hubert]. Je dirais que c’est clairement ce qui a été le plus difficile à gérer, parce que j’ai réalisé une très grande performance."
15:11 - L'appel d'Alpine recevable
Plusieurs jours après et avant le GP de Barcelone, la FIA explique que l'appel d'Alpine a été jugé recevable.
Lappel dAlpine est admissible !— CANAL+ F1 (@CanalplusF1) June 11, 2026
Lécurie française avait porté réclamation contre les pénalités pour excès de vitesse dans les stands qui ont coûté le podium à Pierre Gasly à Monaco ! La FIA a annoncé que lappel était recevable, car des preuves montrent que le timing pic.twitter.com/zvtdsVlSvJ
Comptant pour la saison de Formule 1, le Grand prix de Monaco 2026 est programmé ce dimanche 7 juin à 15h à Monaco. Détenteur des droits de diffusion, Canal+ diffusera ce 6e GP de la saison.