GP de Monaco 2026 : Hadjar peut perdre son podium au profit de Gasly, le classement

Quentin Martins

GP de Monaco 2026 : Hadjar peut perdre son podium au profit de Gasly, le classement Plusieurs jours après la fin du Grand Prix de Monaco assez rocambolesque, l'appel d'Alpine sur la pénalité de Gasly a été jugé recevable par la FIA ce jeudi 11 juin.

Le classement du Grand prix de Monaco 2026 

Après une course folle, voici le classement du sixième grand prix de la saison en Formule 1 : 

  1. Kimi Antonelli
  2. Lewis Hamilton
  3. Isack Hadjar
  4. Oscar Piastri
  5. Liam Lawson
  6. Arvid Lindblad
  7. Pierre Gasly
  8. Alex Albon
  9. Esteban Ocon
  10. Sergio Perez
  11. Fernando Alonso
  12. Gabriel Bortoleto
  13. George Russell
  14. Niko Hulkenberg
  15. Franco Colapinto

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris, Oliver Bearman, Valteri Bottas et Max Verstappen ont abandonné. 

Dernières mises à jour

15:25 - Gasly était effondré

"Je pense qu’il est juste de dire que ce fut le jour le plus difficile que j’ai jamais vécu en Formule 1, et même dans ma carrière sportive. Je parle uniquement d’un point de vue sportif, et non de 2019 et d’Anthoine [Hubert]. Je dirais que c’est clairement ce qui a été le plus difficile à gérer, parce que j’ai réalisé une très grande performance."

15:11 - L'appel d'Alpine recevable

Plusieurs jours après et avant le GP de Barcelone, la FIA explique que l'appel d'Alpine a été jugé recevable.

Comptant pour la saison de Formule 1, le Grand prix de Monaco 2026 est programmé ce dimanche 7 juin à 15h à Monaco. Détenteur des droits de diffusion, Canal+ diffusera ce 6e GP de la saison.