GP de Monaco 2026 : heure et grille de départ

Ce dimanche 7 juin, le sixième Grand prix de Formule 1 aura lieu sur le Rocher. Hier, Kimi Antonelli a décroché la pole position à l'issue des qualifications. Le pilote Mercedes s'élancera en tête devant Max Verstappen, et les deux Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

12:30 - Une course anniversaire pour McLaren Ce dimanche, l'écurie britannique va fêter son 1000e Grand Prix en Formule 1. En réalité, ce sera la 999e course de McLaren qui avait connu un double abandon avant le départ en Chine en mars dernier. Dans l'histoire de la F1, seul Ferrari fait mieux pour le moment avec 1 129 courses. L'écurie Williams complète le podium (893 Grands Prix).

12:00 - Hadjar vise le podium Isack Hadjar passe par toutes les émotions à Monaco. Après une erreur en essais libres qui a endommagé sa monoplace, le Français est parvenu à signer une belle cinquième place sur la grille de départ du GP de Monaco. Néanmoins, le pilote de l'écurie Red-Bull vise plus haut pour la course de cet après-midi : "Tout dans le départ, tout dans le pit-stop, rester éveillé et ne pas faire d'erreurs. Si on arrive à aligner ces trois paramètres, je pense qu'on peut être penser au podium".

11:30 - Antonelli a 11 championnats du monde derrière lui ! En pôle position devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, Kimi Antonelli a conscience de l'importance du départ : "Je sais qui est derrière moi, et ils sont très forts. Ils vont mettre la pression. Il faut faire un bon départ. À Montréal, c’était un pas en avant, mais ici c’est différent. Ensuite, il faudra gérer les pneus, car la dégradation pourrait être plus importante que prévu. Il faut juste prendre un départ propre, ne pas essayer de faire un départ magique".

11:00 - Le départ, une étape cruciale vers la victoire S'il y a bien un Grand Prix où les dépassements sont rares, c'est à Monaco. En effet, la piste est la plus étroite de la saison, rendant des remontées au classement impossible. Par conséquent, les qualifications réservent une lutte acharnée, plus que dans les autres courses. Ce dimanche, Kimi Antonelli devra partir pied au plancher s'il souhaite conserver sa première place.

10:30 - Ferrari donne des nouvelles rassurantes de Fred Vasseur Quelques heures avant les qualifications du Grand Prix de Monaco, Ferrari annonçait que son directeur d’écurie, Frédéric Vasseur, ne serait pas présent sur le circuit samedi. En effet, le Français a été admis dans un établissement médical pour y subir des examens et rester sous observation. Alors que c'est son adjoint Jérôme d'Ambrosio qui a assuré l'intérim, ce dernier a tenu des mots rassurants : "Sans entrer dans les détails, il va bien," a déclaré d’Ambrosio. "Il devait subir quelques examens samedi, mais il va bien".

10:00 - "Un tour magique" Après avoir arraché la pôle position du GP de Monaco pour 43 millième à Max Verstappen, Kimi Antonelli s'est confié sur ce dernier tour : "C’est un de ces tours que l’on appelle un tour magique... J’ai réussi à tout mettre bout à bout et c’est incroyable. C’était vraiment très serré avec Max (Verstappen). Merci à toute l’équipe car hier (vendredi) on était un peu en retrait et aujourd’hui (samedi) on a réussi à trouver ces dixièmes qui nous manquaient".

09:30 - Des qualifications exceptionnelles Les amateurs de F1 savent à quel point les qualifications sont importantes en raison de la difficulté à dépasser sur le circuit lors du Grand prix. Ce samedi, l'Italien Kimi Antonelli a décoché la pôle position après un dernier tour complètement fou. Alors que Charles Leclerc était virtuellement 1er, le Monégasque a finalement terminé 4e, doublé par Antonelli, Verstappen et Hamilton. QUEL DERNIER TOUR DE KIMI ANTONELLI



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