DIRECT. 24h du Mans 2026 : heure et grille de départ complète
Les 24h du Mans vont animer tout le week-end dans la Sarthe avec un gros spectacle attendu.
La grille de départ en catégorie Hypercar aux 24h du Mans
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BMW M Hybrid V8 #15 – Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor – 3’22’’564
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Cadillac V-Series.R #12 – Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato
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Alpine A424 #35 – António Félix Da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
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BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde
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Cadillac V-Series.R #101 – Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque
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Genesis GMR-001-Hypercar #19 – Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
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Aston Martin Valkyrie #009 – Alex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis
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Ferrari 499P #51 – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
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Genesis GMR-001-Hypercar #17 – André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert
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Cadillac V-Series.R #38 – Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken
La grille de départ en catégorie LMP2 aux 24h du Mans
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Oreca 07-Gibson #29 – Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray
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Oreca 07-Gibson #28 – Paul Lafargue / Valerio Rinicella / Job Van Uitert
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Oreca 07-Gibson #24 – David Heinemeier Hansson / Edward Pearson / Jack Doohan
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Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
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Oreca 07-Gibson #4 – George Kurtz / Alexander Quinn / Laurin Heinrich (LMP2 Pro/Am)
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Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor
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Oreca 07-Gibson #14 – Tobias Lutke / Mathias Beche / Kévin Estre (LMP2 Pro/Am)
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Oreca 07-Gibson #99 – PJ Hyett / James Allen / Dane Cameron (LMP2 Pro/Am)
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Oreca 07-Gibson #183 – François Perrodo / Matthieu Vaxiviere / Ben Barnicoat (LMP2 Pro/Am)
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Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Carg / Reshad De Gérus / Nico Müller
La grille de départ en LMGT3 aux 24h du Mans
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Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 – Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi
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Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 – François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera
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Lexus RC F LMGT3 #87 – Petru Umbrãrescu / Clemens Schmid / José María López
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Lexus RC F LMGT3 #78 – Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
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BMW M4 LMGT3 Evo #32 – Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus
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BMW M4 LMGT3 Evo #69 – Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper
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Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall
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Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #23 – Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam
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Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91 – James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven
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Ford Mustang LMGT3 #77 – Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx
10:30 - La grille de départ des 24h du Mans
Les qualifications des 24h du Mans se sont déroulées ce jeudi et la grille de départ est donc connue à quelques heures du grand départ de cette mythique course d'endurance.
La grille de départ en catégorie Hypercar aux 24h du Mans
- BMW M Hybrid V8 #15 – Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor – 3’22’’564
- Cadillac V-Series.R #12 – Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato
- Alpine A424 #35 – António Félix Da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
- BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde
- Cadillac V-Series.R #101 – Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque
- Genesis GMR-001-Hypercar #19 – Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
- Aston Martin Valkyrie #009 – Alex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis
- Ferrari 499P #51 – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
- Genesis GMR-001-Hypercar #17 – André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert
- Cadillac V-Series.R #38 – Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken
La grille de départ en catégorie LMP2 aux 24h du Mans
- Oreca 07-Gibson #29 – Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray
- Oreca 07-Gibson #28 – Paul Lafargue / Valerio Rinicella / Job Van Uitert
- Oreca 07-Gibson #24 – David Heinemeier Hansson / Edward Pearson / Jack Doohan
- Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
- Oreca 07-Gibson #4 – George Kurtz / Alexander Quinn / Laurin Heinrich (LMP2 Pro/Am)
- Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor
- Oreca 07-Gibson #14 – Tobias Lutke / Mathias Beche / Kévin Estre (LMP2 Pro/Am)
- Oreca 07-Gibson #99 – PJ Hyett / James Allen / Dane Cameron (LMP2 Pro/Am)
- Oreca 07-Gibson #183 – François Perrodo / Matthieu Vaxiviere / Ben Barnicoat (LMP2 Pro/Am)
- Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Carg / Reshad De Gérus / Nico Müller
La grille de départ en LMGT3 aux 24h du Mans
- Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 – Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi
- Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 – François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera
- Lexus RC F LMGT3 #87 – Petru Umbrãrescu / Clemens Schmid / José María López
- Lexus RC F LMGT3 #78 – Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
- BMW M4 LMGT3 Evo #32 – Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus
- BMW M4 LMGT3 Evo #69 – Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper
- Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall
- Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #23 – Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam
- Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91 – James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven
- Ford Mustang LMGT3 #77 – Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx
History made.— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026
Congratulations to @BMWMotorsport on taking its maiden Hypercar pole position with an incredible 3:22.564!" #LeMans24 #WEC #BMWMotorsport #WRT pic.twitter.com/TrWUjW2ElN
Les 24h du Mans sont à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport et la Chaîne L'Equipe durant tout le week-end du 13 au 14 juin, mais également sur notre site avec la course en intégralité.