DIRECT. 24h du Mans 2026 : heure et grille de départ complète

Florian Gregoire

DIRECT. 24h du Mans 2026 : heure et grille de départ complète Les 24h du Mans vont animer tout le week-end dans la Sarthe avec un gros spectacle attendu.

La grille de départ en catégorie Hypercar aux 24h du Mans

  1. BMW M Hybrid V8 #15 – Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor – 3’22’’564

  2. Cadillac V-Series.R #12 – Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato

  3. Alpine A424 #35 – António Félix Da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

  4. BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde

  5. Cadillac V-Series.R #101 – Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque

  6. Genesis GMR-001-Hypercar #19 – Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella

  7. Aston Martin Valkyrie #009 – Alex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis

  8. Ferrari 499P #51 – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

  9. Genesis GMR-001-Hypercar #17 – André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert

  10. Cadillac V-Series.R #38 – Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken

La grille de départ en catégorie LMP2 aux 24h du Mans

  1. Oreca 07-Gibson #29 – Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray

  2. Oreca 07-Gibson #28 – Paul Lafargue / Valerio Rinicella / Job Van Uitert

  3. Oreca 07-Gibson #24 – David Heinemeier Hansson / Edward Pearson / Jack Doohan

  4. Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly

  5. Oreca 07-Gibson #4 – George Kurtz / Alexander Quinn / Laurin Heinrich (LMP2 Pro/Am)

  6. Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor

  7. Oreca 07-Gibson #14 – Tobias Lutke / Mathias Beche / Kévin Estre (LMP2 Pro/Am)

  8. Oreca 07-Gibson #99 – PJ Hyett / James Allen / Dane Cameron (LMP2 Pro/Am)

  9. Oreca 07-Gibson #183 – François Perrodo / Matthieu Vaxiviere / Ben Barnicoat (LMP2 Pro/Am)

  10. Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Carg / Reshad De Gérus / Nico Müller

La grille de départ en LMGT3 aux 24h du Mans

  1. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 – Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi

  2. Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 – François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera

  3. Lexus RC F LMGT3 #87 – Petru Umbrãrescu / Clemens Schmid / José María López

  4. Lexus RC F LMGT3 #78 – Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth

  5. BMW M4 LMGT3 Evo #32 – Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus

  6. BMW M4 LMGT3 Evo #69 – Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper

  7. Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall

  8. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #23 – Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam

  9. Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91 – James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven

  10. Ford Mustang LMGT3 #77 – Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx

En direct

10:30 - La grille de départ des 24h du Mans

Les qualifications des 24h du Mans se sont déroulées ce jeudi et la grille de départ est donc connue à quelques heures du grand départ de cette mythique course d'endurance. 

La grille de départ en catégorie Hypercar aux 24h du Mans

  1. BMW M Hybrid V8 #15 – Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor – 3’22’’564
  2. Cadillac V-Series.R #12 – Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato
  3. Alpine A424 #35 – António Félix Da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg
  4. BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde
  5. Cadillac V-Series.R #101 – Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque
  6. Genesis GMR-001-Hypercar #19 – Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella
  7. Aston Martin Valkyrie #009 – Alex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis
  8. Ferrari 499P #51 – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
  9. Genesis GMR-001-Hypercar #17 – André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert
  10. Cadillac V-Series.R #38 – Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken

La grille de départ en catégorie LMP2 aux 24h du Mans

  1. Oreca 07-Gibson #29 – Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray
  2. Oreca 07-Gibson #28 – Paul Lafargue / Valerio Rinicella / Job Van Uitert
  3. Oreca 07-Gibson #24 – David Heinemeier Hansson / Edward Pearson / Jack Doohan
  4. Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
  5. Oreca 07-Gibson #4 – George Kurtz / Alexander Quinn / Laurin Heinrich (LMP2 Pro/Am)
  6. Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor
  7. Oreca 07-Gibson #14 – Tobias Lutke / Mathias Beche / Kévin Estre (LMP2 Pro/Am)
  8. Oreca 07-Gibson #99 – PJ Hyett / James Allen / Dane Cameron (LMP2 Pro/Am)
  9. Oreca 07-Gibson #183 – François Perrodo / Matthieu Vaxiviere / Ben Barnicoat (LMP2 Pro/Am)
  10. Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Carg / Reshad De Gérus / Nico Müller

La grille de départ en LMGT3 aux 24h du Mans

  1. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 – Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi
  2. Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 – François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera
  3. Lexus RC F LMGT3 #87 – Petru Umbrãrescu / Clemens Schmid / José María López
  4. Lexus RC F LMGT3 #78 – Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
  5. BMW M4 LMGT3 Evo #32 – Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus
  6. BMW M4 LMGT3 Evo #69 – Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper
  7. Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall
  8. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #23 – Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam
  9. Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91 – James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven
  10. Ford Mustang LMGT3 #77 – Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx

10:00 - C'est le grand jour !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté les 24h du Mans. Le départ de la plus grande course d'endurance du monde sera donné à 16h sur le mythique circuit du Mans dans la Sarthe. 

Les 24h du Mans sont à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport et la Chaîne L'Equipe durant tout le week-end du 13 au 14 juin, mais également sur notre site avec la course en intégralité.