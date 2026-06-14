DIRECT. 24h du Mans 2026 : la lutte finale totalement folle entre Toyota et BMW, le classement

Ce dimanche, les 24h du Mans vont connaître leur dénouement avec une arrivée au sommet. Lutte acharnée en tête de la course pour succéder à Ferrari. Suivez la course en direct et retrouvez le classement de cette 94e édition.

Oreca 07-Gibson #343 - Bijoy Garg / Reshad De Gérus / Nico Müller

Oreca 07-GIbson #29 - Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray

Oreca 07-Gibson #43 - Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly

Aston Martin #23 - Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam

Lexus #78 - Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth

En direct

15:45 - 15 dernières minutes ! On entre dans le dernier quart d'heure des 24h du Mans 2026 ! À bord de la Toyota #7, Kamui Kobayashi s'envole vers la victoire. En LMP2 et en LMGT3, la #43 et la #33 se dirigent aussi vers le sacre.

15:39 - Kobayashi ralentit Le Japonais conserve 15 secondes d'avance sur Robin Frijns, 28 secondes sur Sébastien Buemi et 37 sur Will Stevens.

15:33 - La Toyota #7 maintient son avance Si Robin Frijns donne tout dans sa BMW #20, Kamui Kobayashi fait ce qu'il faut pour conserver ses 18 secondes d'avance.

15:28 - Le podium reste inchangé Après le passage au stand de Will Stevens, la Toyota #7 reste à la première place devant la BMW #20 et la Toyota #8.

15:25 - La #12 au stand Après avoir établi un tour record, Will Stevens va au stand. Il terminera les 24h du Mans 2026 !

15:22 - Stevens ne s'est pas arrêté ! Will Stevens est en tête des 24h du Mans 2026 ! Néanmoins, le pilote de la Cadillac #12 va s'arrêter au prochain tour.

15:18 - Les trois premiers au stand L'issue des 24h du Mans 2026 va se jouer lors de ce dernier arrêt !

15:13 - Frijns dépasse Buemi ! Robin Frijns a été patient mais il est venu à bout de Sébastien Buemi ! Le pilote de la BMW #20 a pris l'avantage sur celui de la Toyota n°8 pour s'emparer de la 2e place.

15:07 - Buemi tient bon ! Au bout de l'effort, Sébastien Buemi fait tout pour tenir sa 2e place face à Robin Frijns (BMW #20).

15:05 - Le classement à une heure de l'arrivée des 24h du Mans 2026 ! Voici le classement à 3600 secondes du drapeau à damier aux 24h du Mans. Class leaders

Hour 23

#HYPERCAR @ToyotaRacingWEC #7

#LMP2 @IE_Competition #43

#LMGT3 @OfficialTFSport #33

#LeMans24 pic.twitter.com/LtVQ9zCvSx — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

15:00 - Dernière heure On entre dans la dernière heure des 24h du Mans 2026 ! 3,600 seconds until eternal glory #LeMans24 #FeelLeMans #WEC pic.twitter.com/jo5nhGW3H4 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026

14:57 - Buemi inquiet À sa radio, Sébastien Buemi ne casse de partager son inquiétude quant à l'état des freins de sa monoplace.

14:55 - Ça bouge en LMP2 La bagarre pour la victoire aux 24h du Mans n'a pas lieu qu'en hypercar. À bord de la #343, Nico Müller a pris la première place avant d'être repris par Tom Dillmann (#43). Coureur de l'écurie Forestier by Racing, Esteban Masson n'est qu'à quatre secondes.

14:51 - L'Aston Martin #009 dégringole L'hypercar tente tant bien que mal de rejoindre les stands.