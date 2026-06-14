DIRECT. 24h du Mans 2026 : la lutte finale totalement folle entre Toyota et BMW, le classement
Ce dimanche, les 24h du Mans vont connaître leur dénouement avec une arrivée au sommet. Lutte acharnée en tête de la course pour succéder à Ferrari. Suivez la course en direct et retrouvez le classement de cette 94e édition.
- Chez les Hypercar, la Toyota #7 mène la course devant la BMW#20 et la Toyota #8 après une série de dépassements.
- Ce matin, la Safety Car est apparue une deuxième fois après la sortie de piste violente de la Porsche #91, alors 4e en LMGT3. À noter l'abandon de la Ferrari #50, vainqueur au Mans il y a deux ans. En tête chez les LMP2, la Duqueine #30 avec Doriane Pin a été contrainte à l'abandon après l'explosion des freins.
- Les grands perdants des 24h du Mans 2026 sont la BMW #15 handicapée par une touchette et une crevaison en début de course. La nuit a été marquée par le terrible coup dur vécu par la Cadillac #38. À la lutte pour le podium et même pour la victoire, l'hypercar de Sébastien Bourdais est restée plus d'une demi-heure aux stands pour un problème de direction assistée. Au matin, la monoplace a finalement abandonné. La nuit avait débuté par le déploiement d'une Safety Car en raison d'une sortie de piste de la Ferrari LMGT3 #54.
Le classement en catégorie Hypercar aux 24h du Mans après 23h de course
- Toyota #7 - Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck De Vries
- BMW #20 - Robin Frijns / René Rast / Sheldon Van dan der Linde
- Toyota #8 - Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa
Le classement en catégorie LMP2 aux 24h du Mans après 23h de course
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Oreca 07-Gibson #43 - Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly
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Oreca 07-GIbson #29 - Louis Rousset / Esteban Masson / Oliver Gray
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Oreca 07-Gibson #343 - Bijoy Garg / Reshad De Gérus / Nico Müller
Le classement en LMGT3 aux 24h du Mans après 23h de course
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Corvette Z06 #33 -Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg
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Lexus #78 - Tom Van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth
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Aston Martin #23 - Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam
15:45 - 15 dernières minutes !
On entre dans le dernier quart d'heure des 24h du Mans 2026 ! À bord de la Toyota #7, Kamui Kobayashi s'envole vers la victoire. En LMP2 et en LMGT3, la #43 et la #33 se dirigent aussi vers le sacre.
15:39 - Kobayashi ralentit
Le Japonais conserve 15 secondes d'avance sur Robin Frijns, 28 secondes sur Sébastien Buemi et 37 sur Will Stevens.
15:33 - La Toyota #7 maintient son avance
Si Robin Frijns donne tout dans sa BMW #20, Kamui Kobayashi fait ce qu'il faut pour conserver ses 18 secondes d'avance.
15:28 - Le podium reste inchangé
Après le passage au stand de Will Stevens, la Toyota #7 reste à la première place devant la BMW #20 et la Toyota #8.
15:25 - La #12 au stand
Après avoir établi un tour record, Will Stevens va au stand. Il terminera les 24h du Mans 2026 !
15:22 - Stevens ne s'est pas arrêté !
Will Stevens est en tête des 24h du Mans 2026 ! Néanmoins, le pilote de la Cadillac #12 va s'arrêter au prochain tour.
15:18 - Les trois premiers au stand
L'issue des 24h du Mans 2026 va se jouer lors de ce dernier arrêt !
15:13 - Frijns dépasse Buemi !
Robin Frijns a été patient mais il est venu à bout de Sébastien Buemi ! Le pilote de la BMW #20 a pris l'avantage sur celui de la Toyota n°8 pour s'emparer de la 2e place.
15:07 - Buemi tient bon !
Au bout de l'effort, Sébastien Buemi fait tout pour tenir sa 2e place face à Robin Frijns (BMW #20).
15:05 - Le classement à une heure de l'arrivée des 24h du Mans 2026 !
Voici le classement à 3600 secondes du drapeau à damier aux 24h du Mans.
Class leaders— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026
Hour 23
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#LMGT3 @OfficialTFSport #33
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15:00 - Dernière heure
On entre dans la dernière heure des 24h du Mans 2026 !
3,600 seconds until eternal glory #LeMans24 #FeelLeMans #WEC pic.twitter.com/jo5nhGW3H4— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2026
14:57 - Buemi inquiet
À sa radio, Sébastien Buemi ne casse de partager son inquiétude quant à l'état des freins de sa monoplace.
14:55 - Ça bouge en LMP2
La bagarre pour la victoire aux 24h du Mans n'a pas lieu qu'en hypercar. À bord de la #343, Nico Müller a pris la première place avant d'être repris par Tom Dillmann (#43). Coureur de l'écurie Forestier by Racing, Esteban Masson n'est qu'à quatre secondes.
14:47 - Problème pour l’Aston Martin n°009 !
Un problème mécanique qui pourrait rabattre les cartes ! Après avoir passé la ligne devant les stands, Alex Riberas a vu son Aston Martin #009 dégager un nuage de fumée. L’Hypercar semble avoir un problème au niveau de la suspension arrière-gauche.
Les 24h du Mans sont à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport et la Chaîne L'Equipe durant tout le week-end du 13 au 14 juin, mais également sur notre site avec la course en intégralité.