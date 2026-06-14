DIRECT. 24h du Mans 2026 : Sébastien Bourdais vit un cauchemar, la Cadillac n°12 mène la course, le classement après la nuit

Les 24h du Mans ont débuté ce samedi et la bataille en tête de la course est absolument folle. La Cadillac n°12 mène la course après la nuit devant BMW et Toyota. Suivez la course en direct et retrouvez le classement de cette 94e édition.

La nuit a été marquée par le terrible coup dur vécu par la Cadillac #38. À la lutte pour le podium et même la victoire, l'hypercar de Sébastien Bourdais est restée plus d'une demi-heure aux stands pour un problème de direction assistée. La nuit a débuté par le déploiement d'une Safety Car en raison d'une sortie de piste de la Ferrari LMGT3 #54.

Chez les Hypercar, la Cadillac #12 mène la course devant la BMW #20 et la Toyota #7.

Les grands perdants des 24h du Mans 2026 sont la BMW #15 handicapée par une touchette et une crevaison en début de course. Sans oublier la Cadillac #38 et la Ferrari #50, restée longuement aux stands cette nuit.



Le classement en catégorie Hypercar aux 24h du Mans après 14h de course

Cadillac Hertz Jota #12 - Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde Cadillac Hertz Jota #8 – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa

Le classement en catégorie LMP2 aux 24h du Mans après 14h de course

Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Garg / Reshad De Gérus / Nico Müller

Le classement en LMGT3 aux 24h du Mans après 14h de course

Corvette Z06 #33 – Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg Aston Martin #27 – James Ian / Robichon Zacharie / Drudi Mattia Ferrari 296 #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall

En direct

06:35 - Full course yellow déployée puis levée Un plot s'est retrouvé au milieu de la piste dans la chicane Michelin, percuté par la LMP2 #26. À noter qu'une investigation est menée contre la Cadillac WTR #101 pour ne pas avoir respecté le FCY. 06:20 - Sortie de piste pour Alesi, slow zone ! La Mercedes #62 de Giuliano Alesi termine dans le bac à gravier. Le pilote semble avoir crevé alors que les organisateurs des 24h du Mans ont sorti une slow zone. 06:14 - Plusieurs changements de pilotes C'est l'heure de nouveaux changements de pilotes. Pour l'Alpine #36, Jules Gounon succède à Victor Martins. Will Stevens prend le relais de Norman Nato dans la Cadillac #12 qui mène les 24h du Mans. 06:06 - Nouveau record en piste Alors que le soleil a fait son apparition depuis près d'une heure sur le circuit des 24h du Mans, Norman Nato établit le meilleur tour en 3'26"305. 06:00 - Le classement après la nuit ! Voici le classement des trois catégories aux 24h du Mans après la nuit : Hypercar : Cadillac Hertz Jota #12 - Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz BMW M Hybrid V8 #20 – Robin Frijns / Rene Rast / Sheldon van der Linde Cadillac Hertz Jota #8 – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa LMP2 : Oreca 07-Gibson #30 – Doriane Pin / Julien Andlauer / Richard Verschoor Oreca 07-Gibson #43 – Jakub Smiechowski / Tom Dillmann / Nicholas Yelloly Oreca 07-Gibson #343 – Bijoy Garg / Reshad De Gérus / Nico Müller LMGT3 : Corvette Z06 #33 – Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg Aston Martin #27 – James Ian / Robichon Zacharie / Drudi Mattia Ferrari 296 #74 – Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall 00:34 - La suite du live ce dimanche matin ! Retrouvez la suite et la fin de ces 24h du Mans 2026 dès ce dimanche matin aux alentours de 6h du matin. La nuit risque d'être agitée et très courte pour les pilotes de cette fabuleuse course d'endurance. La Toyota #8 sera-t-elle toujours en tête ? Les Alpine reviendront-elles sur le podium ? Toutes les réponses ce dimanche matin. What an incredible view! #LeMans pic.twitter.com/AD7vzielcR — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026 00:30 - La BMW #20 en grande difficulté Provisoirement, la BMW #20 est éjectée du podium après une relance de course galère. Les deux Cadillac lui passent devant. 00:27 - Un coup dur pour la Ferrari #50 Un arrêt pas prévu dans ces 24h du Mans 2026. La Ferrari #50 rentre aux stands. Sûrement un ennui mécanique. 00:24 - Buemi a déjà pris le large ! Le pilote suisse se retrouve déjà complètement esseulé juste après la relance de course dans ces 24h du Mans 2026. Il conserve donc la tête de la course. 00:22 - La Safety car va rentrer aux stands ! Après une très longue procédure, la safety car va s'effacer. La relance de course va être explosive dans la nuit noire du Mans. Ces 24h du Mans 2026 pourraient être totalement relancés. 00:16 - Pendant ce temps.. La safety car permet aux spectateurs de se concentrer sur l'incroyable spectacle pyrotechnique qui a lieu dans le ciel du Mans. 00:13 - La troisième étape La longue procédure de la safety car va bientôt prendre fin. Certaines voitures sont autorisées à dépasser pour revenir sur les voitures qui les précèdent. C'est l'avant-dernière étape. 00:10 - L'accident qui a mené à la safety car en vidéo Safety Car deployed for the first time in this 94th edition of the 24 Hours of Le Mans after the #54 Vista AF Corse Ferrari left the track at La Chapelle! #LeMans24 pic.twitter.com/vncIIAVg1C — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026 00:07 - Une procédure qui prend du temps Il y a quatre étapes dans ce déploiement de la safety car dans ces 24h du Mans 2026. On est toujours à la première étape. 00:00 - Un feu d'artifice Alors que la safety car est toujours en piste dans ces 24h du Mans, un fabuleux feu d'artifice est tiré au dessus des pilotes après huit heures de course. #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/fssjNfKbWW — Tear Off (@TearOffFR) June 13, 2026 LIRE PLUS

Les 24h du Mans sont à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport et la Chaîne L'Equipe durant tout le week-end du 13 au 14 juin, mais également sur notre site avec la course en intégralité.