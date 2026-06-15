Michael Schumacher : "Ils attendent juste la famille pour le débrancher", de nouvelles révélations sur le pilote

Les sauveteurs du pilote lors de son accident à Méribel ont dévoilé certaines informations.

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher chutait sur les pistes de ski de Méribel en France lors de vacances en famille. Depuis cet accident, l'état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 est resté entouré du plus grand secret, sa famille refusant de communiquer publiquement. Sa femme Corinna a simplement déclaré : "La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant, nous protégeons Michael."

Dans un documentaire sur Netflix, Felix Gorner, grand spécialiste de la F1 en Allemagne, a décrit la situation de Schumacher comme "très triste", précisant qu'il "a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants." Selon lui, l'ancien pilote "ne peut plus s'exprimer verbalement." Dans les heures suivant l'accident, une rumeur alarmante s'était d'ailleurs propagée à l'hôpital de Grenoble. Le journaliste Benoît Bouy raconte dans un documentaire de L'Equipe avoir été abordé par un pompier lui lançant : "Schumacher est mort. Ils attendent juste la famille pour le débrancher. Tu peux préparer ton papier." Cette fausse information a contraint les médecins du CHU à multiplier les points médicaux officiels.

Jean-François Payen, alors chef du service anesthésie-réanimation à l'époque, confie avoir "donné d'entrée des nouvelles assez réservées sur l'état de Michael" à Corinna Schumacher. Le neurochirurgien Stephan Chabardès précise que c'est le scanner post-opératoire qui a révélé l'étendue du drame : "Pendant l'intervention, je vois bien que la situation est sérieuse, mais c'est lors du scanner post-opératoire que je constate que les choses sont gravissimes." Yannick Dainese, pilote chez SAF Hélicoptères, a été l'un des premiers à intervenir auprès de Schumacher ce jour-là. Il raconte qu'un secouriste lui a lancé : "On part sur Schumacher !", ce qu'il a d'abord pris pour une plaisanterie. C'est l'ordre de retirer micros et GoPro et d'interdire aux journalistes de les accompagner qui l'a convaincu du sérieux de la situation.

Après le sauvetage, Yannick Dainese a choisi de ne pas parler publiquement de l'intervention... "Je ne voulais pas en parler aux médias pour être tranquille. Et puis je n'ai pas les mêmes avocats que la famille Schumacher !" C'est seulement des années plus tard qu'il a donc accepté de témoigner pour L'Equipe.