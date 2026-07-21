Fabio Quartararo : le champion du monde français quitte Yamaha et signe chez Honda en MotoGP

C'était attendu, c'est officiel ! Fabio Quartararo a signé chez Honda comme l'a annoncé ce mardi 21 juillet l'écurie japonaise.

La fin d'une longue histoire entre Yamaha et Quartararo. Il y a quelques semaines, l'écurie japonaise avait annoncé la fin de la collaboration avec le pilote français, champion du monde 2021. Depuis, les rumeurs d'une signature du Français chez Honda étaient importantes et il ne manquait plus que l'officialisation qui est donc intervenue ce mardi 21 juillet par un communiqué sobre de la part d'Honda.

Honda Racing Corporation sign Fabio Quartararo



Honda Racing Corporation (HRC) are pleased to announce the signing of Quartararo for the 2027 and 2028 MotoGP World Championship seasons, he will race for the factory Honda HRC team.



https://t.co/NfvzyH0qA1 pic.twitter.com/5hoFvnF8va — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) July 21, 2026

Le Français pilotera donc l'ancienne moto de Marc Marquez pour les deux prochaines saisons, en 2027 et 2028. Ce transfert lui offre un nouveau défi et l'opportunité de se relancer pour espérer jouer à nouveau dans le haut du classement, lui qui n'a connu qu'une seule marque depuis ses débuts en 2019 (Yamaha Petronas puis Yamaha).

Depuis quatre ans et sa victoire remonte au GP d'Allemagne 2022, Fabio Quartararo n'arrivait plus à trouver la solution au guidon de la Yamaha. Le nouveau règlement technique va profondément évoluer l'an prochain, avec notamment une diminution de la cylindrée à 850 cm3, Honda a certainement eu des arguments convaincants pour attirer le Français.

" À titre personnel, je ressens désormais que c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, découvrir de nouveaux horizons et entamer un nouveau chapitre avec une motivation intacte ", avait déclaré Quartararo dans un communiqué. Notons également l'annonce de la signature du jeune espagnol David Alonso pour un contrat de plusieurs années avec l'écurie Honda HRC.