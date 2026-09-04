GP de Monza 2026 : les horaires complets et la diffusion TV du Grand Prix de Formule 1

Le circuit de Monza accueille une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end.

La Formule 1 est de retour à Monza pour l'un des circuits les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. Et comme très souvent là bas, Ferrari sera au coeur de l'attention avec Charles Leclerc, déjà double vainqueur ici et un Lewis Hamilton qui rêve tout simplement de gagner à Monza en rouge. Cette course sera aussi l'occasion de rendre hommage à Michael Schumacher avec une livrée spéciale et une combinaison avec sept étoiles.

Les fans italiens suivront également le leader du championnat du monde, le encore très jeune italien Kimi Antonelli. Bien qu'il soit pilote Mercedes, les fans seront certainement heureux de le voir grimper sur le podium. La tâche s'annonce toutefois difficile car Mercedes a décidé de prendre la pénalité moteur sur ce tracé (plus facile à doubler).

Les horaires du Grand Prix de Monza

Vendredi 4 septembre

08h35 - 09h20 : F3 essais libres

10h00 - 10h45 : F2 essais libres

12h15 (12h30 - 13h30) : F1 Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

13h55 (14h00 - 14h30) : F3 qualifications (Groupe A + B) (Canal+ Sport)

14h50 (14h55 - 15h25) : F2 qualifications (Canal+ Sport)

15h45 (16h00 - 17h00) : F1 Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

Samedi 05 septembre

09h25 (09h30 - 10h15) : F3 Course 1 (Canal+ Sport)

12h15 (12h30 - 13h30) : F1 Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

14h10 (14h15 - 15h05) : F2 Course 1 (Sprint) (Canal+ Sport)

15h40 (16h00 - 17h00) : F1 Qualifications (Canal+ Sport)

15h55 (16h00 - 17h00) : F1 Qualifications (RTBF / Tipik)

Dimanche 06 septembre 2026