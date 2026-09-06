EN DIRECT, GP de Monza 2026 : Kimi Antonelli grandiose, catastrophe pour Ferrari, le classement final
Quelle victoire de Kimi Antonelli ! À Monza, le pilote italien est parti de la 20e place avant de l'emporter en dépassant George Russell à deux tours de l'arrivée. Max Verstappen complète le podium. Après deux tours, Charles Leclerc a été victime d'une violente sortie de piste.
17:37 - Antonelli s'envole au classement des pilotes
Après ce 13 Grand Prix de Formule 1 cette saison, Kimi Antonelli a désormais 66 points d'avance sur George Russell :
- Kimi Antonelli 267 points
- George Russell 201 pts (-66)
- Lewis Hamilton 191 pts (-76)
- Charles Leclerc 155 pts (-112)
- Max Verstappen 127 pts (-140)
- Oscar Piastri 116 pts (-151)
- Isack Hadjar 71 pts (-196)
- Liam Lawson 51 pts (-216)
- Pierre Gasly 41 pts (-226)
17:29 - Une première pour Antonelli !
Cette année, toutes les courses avaient été remportées par des pilotes partant de la première ligne. Kimi Antonelli vient de briser ce record en gagnant depuis la P19.
17:21 - Antonelli égale Russell !
En décrochant la septième victoire de sa carrière en Formule 1, Kimi Antonelli revient à hauteur de son coéquipier chez Mercedes George Russell. Ce chiffre reste loin des 106 succès de Lewis Hamilton.
17:16 - Russell sifflé !
À sa montée sur le podium du GP de Monza 2026, George Russell a été sifflé par la foule présente sur la piste.
17:14 - Gasly finalement 7e
Parti en pôle position, la première d'un pilote français depuis 1997, Pierre Gasly termine finalement à la 7e place du GP de Monza 2026.
17:09 - Antonelli rentre dans l'histoire
Après Farina en 1950, Ascari en 1951 et 1952 et Scarfiotti en 1966, Kimi Antonelli devient le quatrième pilote italien de l'histoire à s'imposer à Monza.
17:05 - Le classment final du GP de Monza 2026
Voici le classement final du GP de Monza 2026 :
- Kimi Antonelli
- George Russell
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Lewis Hamilton
- Pierre Gasly
- Arvid Lindblad
- Franco Colapinto
- Yuki Tsunoda
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hulkenberg
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Alex Albon
- Sergio Perez
- Valteri Bottas
17:01 - La victoire d'Antonelli en vidéo
Revivez les dernières secondes du GP de Monza 2026 et la victoire de Kimi Antonelli ce dimanche.
ANTONELLI SIMPOSE À DOMICILE #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/QtRuqQxL0x— CANAL+ F1 (@CanalplusF1) September 6, 2026
16:58 - Le podium du GP de Monza 2026 !
Derrière Kimi Antonelli, George Russell termine deuxième tandis que Max Verstappen complète le podium du GP de Monza 2026 devant les deux McLaren Norris et Piastri.
16:56 - Kimi Antonelli roi à Monza !
Après un course totalement folle, Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Monza, sûrement la plus belle victoire de sa carrière !
16:55 - Norris dépasse Piastri
Dans le dernier tour, Lando Norris prend le meilleur sur son coéquipier !
16:51 - Antonelli premier !
Ce n'était qu'une question de temps mais Kimi Antonelli dépasse George Russell à trois tours de l'arrivée !
16:50 - Antonelli déjà de retour !
Une nouvelle fois, Kimi Antonelli va tenter de reprendre la première place du GP de Monza 2026 !
16:49 - Antonelli se rate !
Dans le 49e tour, Kimi Antonelli tente de dépasser George Russell par l'extérieur mais il termine dans le bac à graviers. Il ressort à deux secondes derrière George Russell.
16:46 - Antonelli fond sur Russell !
Il reste six tours à parcourir et une seconde d'écart entre Russell et Antonelli !
16:45 - Les pneus de Russell sont ouverts !
Ça risque d'être compliqué pour l'emporter pour George Russell ! Alors qu'il a les mêmes pneus depuis le deuxième départ, le pilote se plaint de ses gommes.
16:38 - Verstappen rate le virage !
Au bout du premier virage, Max Verstappen freine trop tard et passe par l'échappatoire, le même que Lewis Hamilton précédemment.
16:37 - Piastri sort les griffes !
Collé à Max Verstappen, Oscar Piastri attaque en sortie de virage et prend le meilleur sur le Néerlandais !
16:35 - L'écart se réduit !
Un seconde gagnée par Kimi Antonelli sur George Russell. Il n'y a que 7,5 secondes d'écart entre les deux pilotes Mercedes !
16:34 - Russell sous enquête !
Une décision qui pourrait sceller l'issue de ce GP de Monza 2026 ! George Russell est soumis à une enquête pour une potentielle infraction sous drapeau jaune.
16:32 - De 20e à 1er ? La fin d'un Grand Prix fou
Alors qu'il reste quinze tours à parcourir, Kimi Antonelli fonce plus que jamais vers George Russell, leader du GP de Monza 2026 ! Pour rappel, le pilote Mercedes a démarré le Grand Prix à la 20e place !
Course majeur de la saison en Formule 1, le Grand Prix de Monza est programmé ce dimanche 6 septembre 2026 à 15h. Comme tous les GP de F1, celui de Monza est à retrouver sur Canal+.