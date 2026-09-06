EN DIRECT, GP de Monza 2026 : Kimi Antonelli grandiose, catastrophe pour Ferrari, le classement final

Quelle victoire de Kimi Antonelli ! À Monza, le pilote italien est parti de la 20e place avant de l'emporter en dépassant George Russell à deux tours de l'arrivée. Max Verstappen complète le podium. Après deux tours, Charles Leclerc a été victime d'une violente sortie de piste.

17:37 - Antonelli s'envole au classement des pilotes Après ce 13 Grand Prix de Formule 1 cette saison, Kimi Antonelli a désormais 66 points d'avance sur George Russell : Kimi Antonelli 267 points George Russell 201 pts (-66) Lewis Hamilton 191 pts (-76) Charles Leclerc 155 pts (-112) Max Verstappen 127 pts (-140) Oscar Piastri 116 pts (-151) Isack Hadjar 71 pts (-196) Liam Lawson 51 pts (-216) Pierre Gasly 41 pts (-226)

17:29 - Une première pour Antonelli ! Cette année, toutes les courses avaient été remportées par des pilotes partant de la première ligne. Kimi Antonelli vient de briser ce record en gagnant depuis la P19.

17:21 - Antonelli égale Russell ! En décrochant la septième victoire de sa carrière en Formule 1, Kimi Antonelli revient à hauteur de son coéquipier chez Mercedes George Russell. Ce chiffre reste loin des 106 succès de Lewis Hamilton.

17:16 - Russell sifflé ! À sa montée sur le podium du GP de Monza 2026, George Russell a été sifflé par la foule présente sur la piste.

17:14 - Gasly finalement 7e Parti en pôle position, la première d'un pilote français depuis 1997, Pierre Gasly termine finalement à la 7e place du GP de Monza 2026.

17:09 - Antonelli rentre dans l'histoire Après Farina en 1950, Ascari en 1951 et 1952 et Scarfiotti en 1966, Kimi Antonelli devient le quatrième pilote italien de l'histoire à s'imposer à Monza.

17:05 - Le classment final du GP de Monza 2026 Voici le classement final du GP de Monza 2026 : Kimi Antonelli George Russell Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Lewis Hamilton Pierre Gasly Arvid Lindblad Franco Colapinto Yuki Tsunoda Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg Carlos Sainz Liam Lawson Oliver Bearman Esteban Ocon Alex Albon Sergio Perez Valteri Bottas

17:01 - La victoire d'Antonelli en vidéo Revivez les dernières secondes du GP de Monza 2026 et la victoire de Kimi Antonelli ce dimanche. ANTONELLI SIMPOSE À DOMICILE #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/QtRuqQxL0x — CANAL+ F1 (@CanalplusF1) September 6, 2026

16:58 - Le podium du GP de Monza 2026 ! Derrière Kimi Antonelli, George Russell termine deuxième tandis que Max Verstappen complète le podium du GP de Monza 2026 devant les deux McLaren Norris et Piastri.

16:56 - Kimi Antonelli roi à Monza ! Après un course totalement folle, Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Monza, sûrement la plus belle victoire de sa carrière !

16:55 - Norris dépasse Piastri Dans le dernier tour, Lando Norris prend le meilleur sur son coéquipier !

16:54 - Dernier tour ! Kimi Antonelli va s'imposer à Monza, la septième de sa saison en Formule 1 !

16:53 - Lutte acharnée entre les McLaren Oscar Piastri et Lando Norris sont coude-à-coude également.

16:51 - Antonelli premier ! Ce n'était qu'une question de temps mais Kimi Antonelli dépasse George Russell à trois tours de l'arrivée !

16:50 - Antonelli déjà de retour ! Une nouvelle fois, Kimi Antonelli va tenter de reprendre la première place du GP de Monza 2026 !

16:49 - Antonelli se rate ! Dans le 49e tour, Kimi Antonelli tente de dépasser George Russell par l'extérieur mais il termine dans le bac à graviers. Il ressort à deux secondes derrière George Russell.

16:47 - La jonction est faite ! Kimi Antonelli est dans les roues de George Russell !

16:46 - Antonelli fond sur Russell ! Il reste six tours à parcourir et une seconde d'écart entre Russell et Antonelli !

16:45 - Les pneus de Russell sont ouverts ! Ça risque d'être compliqué pour l'emporter pour George Russell ! Alors qu'il a les mêmes pneus depuis le deuxième départ, le pilote se plaint de ses gommes.

16:40 - Dix derniers tours Cinq secondes d'avance pour George Russell sur Kimi Antonelli !

16:38 - Verstappen rate le virage ! Au bout du premier virage, Max Verstappen freine trop tard et passe par l'échappatoire, le même que Lewis Hamilton précédemment.

16:37 - Piastri sort les griffes ! Collé à Max Verstappen, Oscar Piastri attaque en sortie de virage et prend le meilleur sur le Néerlandais !

16:35 - L'écart se réduit ! Un seconde gagnée par Kimi Antonelli sur George Russell. Il n'y a que 7,5 secondes d'écart entre les deux pilotes Mercedes !

16:34 - Russell sous enquête ! Une décision qui pourrait sceller l'issue de ce GP de Monza 2026 ! George Russell est soumis à une enquête pour une potentielle infraction sous drapeau jaune.