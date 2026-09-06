EN DIRECT, GP de Monza 2026 : à domicile, la course vire au cauchemar pour Ferrari, le classement de la course de Formule 1

Rendez-vous au Temple de la vitesse ! Ce dimanche, la Formule 1 s'arrête en Italie sur le mythique tracé de Monza. Pierre Gasly a signé une pôle position historique devant George Russell et Charles Leclerc. Suivez le GP en direct.

16:01 - Antonelli étincelant ! Parti du 20e rang, Kimi Antonelli enrhume Max Verstappen et va désormais chasser George Russell pour la tête de la course.

15:59 - Russell retrouve le trône George Russell prend le meilleur sur Max Verstappen.

15:58 - Antonelli améliore son chrono Nouveau record de tour pour Kimi Antonelli en 1'25"469.

15:57 - Antonelli enflamme Monza ! Quelle course de Kimi Antonelli qui grimpe sur le podium ! À domicile, l'Italien fait une folle remontée et vise la victoire désormais !

15:55 - Verstappen s'attaque à Russell Ce GP de Monza 2026 est haletant ! Dans la longue ligne droite, Max Verstappen enrhume George Russell. Dans la foulée, Piastri chipe la troisième place à Lewis Hamilton.

15:53 - Gasly perd gros ! Parti en pôle position, Pierre Gasly vient de se doubler coup sur coup par Lewis Hamilton et Oscar Piastri.

15:51 - Meilleur temps pour Antonelli En 1'25"749, Kimi Antonelli réalise le meilleur temps dans ce GP de Monza 2026.

15:50 - Gasly recule d'un rang ! Le pilote Alpine s'est fait dépasser par Max Verstappen !

15:49 - Piastri sous pression Kimi Antonelli poursuit son effort et convoite désormais la 5e place d'Oscar Piastri.

15:48 - Hamilton et Antonelli, grands gagnants ! Quelles remontées de Lewis Hamilton. Redescendu 10e, le Britannique est 4e, tandis que le pilote Mercedes se classe 6e !

15:47 - Colapinto dans le bac à graviers ! Franco Colapinto part en tête-à-queue et redescend à la 15e place !

15:46 - Russell tient la pôle ! Après le premier virage, George Russell reste premier !

15:45 - La course va pouvoir reprendre ! Dernier au classement, Fernando Alonso rejoint la grille de départ. Le GP de Monza va pouvoir reprendre cette fois-ci.

15:43 - Départ avorté ! Tour de formation supplémentaire décidé par la FIA en raison d'un mauvais placement de Yuki Tsunoda sur la grille.

15:42 - Extinction des feux dans quelques secondes Les pilotes ont rejoint la grille de départ pour la deuxième fois. Le GP de Monza va reprendre !

15:39 - Gasly passe en dur Alors que la reprise de la course est imminente, Pierre Gasly passe en dur. Nouveau tour de formation avant le deuxième départ dans ce GP de Monza 2026.

15:36 - Virage maudit pour Leclerc Il y a six ans, Charles Leclerc avait déjà perdu le contrôle de sa voiture dans le même virage.

15:34 - Les pilotes de retour dans leurs monoplaces Pierre Gasly, Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen ont rejoint leurs monoplaces.

15:28 - L'heure de reprise du GP de Monza connue ! C'est officiel : le GP de Monza 2026 reprendra à 15h39.

15:26 - Un choix cornélien à venir Si l'heure de la reprise de course n'est pas encore connue, nul doute que le choix de pneumatiques sera crucial pour la reprise. Les pilotes n’auront plus d’obligation de s’arrêter s’ils mettent un composé de gommes différent du premier chaussé.

15:19 - L'accident de Leclerc en vidéo Revivez dans les conditions du direct l'accident de Charles Leclerc à bord de sa monoplace Ferrari.

15:16 - Le classement après quatre tours Alors que les pilotes ont fait leur retour aux stands, voici le classement après quatre tours de course : George Russell Pierre Gasly Max Verstappen Franco Colapinto Oscar Piastri Lando Norris Arvid Lindblad Lewis Hamilton Oliver Bearman Esteban Ocon Gabriel Bortoleto Kimi Antonelli Nico Hulkenberg Yuki Tsunoda Liam Lawson Carlos Sainz Sergio Perez Alex Albon Valteri Bottas Lance Stroll Fernando Alonso

15:12 - Leclerc évacué S'il va bien, Charles Leclerc quitte la piste dans la voiture médicale.

15:10 - Le désespoir de Leclerc ! Alors que les tifosi de la Scuderia Ferrari sont en larmes, Charles Leclerc est assis dans l'herbe sur le bord de la piste. Le pilote n'en revient pas de son accident.