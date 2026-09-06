EN DIRECT, GP de Monza 2026 : Gasly en pole, heure et grille de départ de la course de F1
Rendez-vous au Temple de la vitesse ! Ce dimanche, la Formule 1 s'arrête en Italie sur le mythique tracé de Monza. Pierre Gasly a signé une pôle position historique devant George Russell et Charles Leclerc.
08:29 - Gasly en pôle position, la grille de départ
Ce samedi, Pierre Gasly a signé la pôle position du GP de Monza. Le Français a devancé d'un rien George Russell et Charles Leclerc pour partir en première ligne. C'est la première pôle position de sa carrière. Septième des qualifications, Kimi Antonelli partira finalement du 17e rang après avoir changé de moteur. Max Verstappen s'élancera de la sixième place alors que Lewis Hamilton débutera au pied du podium.
THE STARTING GRID FOR SUNDAY'S RACE #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/XnJ5TwCROC— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
08:00 - Bonjour à tous !
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live du GP de Monza 2026, 13e course de la saison en Formule 1. Départ à 15h.
Don't miss lights out at Monza!— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
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Course majeur de la saison en Formule 1, le Grand Prix de Monza est programmé ce dimanche 6 septembre 2026 à 15h. Comme tous les GP de F1, celui de Monza est à retrouver sur Canal+.