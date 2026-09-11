GP de Madrid 2026 : les horaires complets et la diffusion TV du nouveau circuit de Formule 1

Les pilotes de Formule 1 vont découvrir un tout nouveau tracé dans les rues de Madrid.

L'heure de la nouveauté en Formule 1 ! Ce week-end, après un incroyable Grand Prix de Monza qui a vu la domination encore plus impressionnante de Kimi Antonelli, c'est le tout nouveau circuit urbain de Madrid qui fait son apparition au calendrier avec un virage en banking assez impressionnant et des risques très nombreux de taper le mur, Pierre Gasly expliquant d'ailleurs avoir tapé les murs de partout sur le simulateur.

Le circuit Madring se distingue par sa proximité de ses murs avec la piste et un virage en pente qui inquiètent le paddock. Cette configuration particulière impose aux monoplaces de passer sur certaines bordures, un exercice qui n'est généralement pas leur point fort. Les pilotes découvriront réellement la nature du circuit dès les premiers essais libres. Et les pilotes ne sont pas contents. Max Verstappen n'a pas mâché ses mots à propos du nouveau tracé madrilène. Le quadruple champion du monde y trouve des similitudes avec Djeddah, notamment dans la disposition des murs. "C'est probablement un 'tueur de voitures'", a-t-il lâché, appelant les pilotes à simplement essayer de les éviter tout en trouvant le meilleur feeling possible au volant. Contrairement à Verstappen, l'Espagnol Carlos Sainz se montre plus mesuré face à ce nouveau défi. Le pilote Williams, qui a participé à la conception du circuit, vante un tracé "différent", avec du "caractère" et une grande variété de virages. Il attend toutefois les premiers essais libres de vendredi pour véritablement juger de la nature du Madring.

Les horaires complets et la diffusion TV du Grand Prix de F1 à Madrid

Vendredi 11 septembre 2026 :

F1 - Essais libres 1 à 13h15 (Canal+ Sport)

F2 - Qualifications à 14h55 (Canal+ Sport)

F1 - Essais libres 2 à 16h45 (Canal+ Sport)

Samedi 12 septembre 2026 :

F3 - Course Sprint à 11h00 (Canal+ Sport)

F1 - Essais libres 3 à 12h15 (Canal+ Sport)

F2 - Course Sprint à 14h10 (Canal+ Sport)

F1 - Qualifications à 15h40 (Canal+ Sport)

F1 - Qualifications à 15h55 (Tipik, Belgique)

Dimanche 13 septembre 2026 :