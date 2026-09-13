EN DIRECT, GP de Madrid 2026 : Antonelli assomme le championnat, Leclerc frustré, le classement du Grand Prix

Pour cette grande première au Madring, Kimi Antonelli a remporté son 8e succès en Formule 1 cette saison. Ce dimanche, l'Italien a profité d'une Safety Car en milieu de course pour l'emporter devant Max Verstappen et Lando Norris. Longtemps en tête, Charles Leclerc a terminé 4e.

16:56 - Leclerc malheureux 5e au départ, Charles Leclerc est passé proche d'une victoire surprise à Madrid ! Premier après la Safety Car sans avoir fait d'arrêt aux stands, le pilote Ferrari a été contraint de passer par les stands dans ls dernier tour. Le Monégasque termine finalement 4e devant George Russell.

16:50 - Pas de Français dans les points Encore 9e dans les derniers tours, Pierre Gasly a été contraint de s'arrêter pour réaliser au moins un arrêt aux stands. Le pilote Alpine termine finalement 12e. De son côté, Esteban Ocon finit au pied des points.

16:46 - Le classement complet du GP de Madrid 2026 Voici le classement du GP de Madrid 2026 : Kimi Antonelli Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc George Russell Liam Lawson Franco Colapinto Oscar Piastri Arvid Lindblad Nico Hulkenberg Esteban Ocon Pierre Gasly Gabriel Bortoleto Yuki Tsunoda Alex Albon Oliver Bearman Fernando Alonso Valtteri Bottas

16:43 - Antonelli devance Russell ! À Madrid, Kimi Antonelli remporte le 8e Grand Prix de sa carrière, soit un de plus que son coéquipier chez Mercedes, George Russell.

16:39 - Antonelli l'emporte à Madrid ! Victoire de Kimi Antonelli qui s'adjuge le GP de Madrid ! L'Italien devient le premier vainqueur sur ce nouveau tracé de Madrid ! Max Verstappen et Lando Norris complètent le podium !

16:38 - Derniers virages Il reste deux virages à parcourir pour Kimi Antonelli !

16:37 - Dernier tour de piste ! Il reste un tour à parcourir pour Kimi Antonelli avant de remporter son 8e Grand Prix de la saison !

16:36 - Verstappen s'en sort, Norris furieux ! Dans une chicane, Max Verstappen semble sortir de la piste devant Lando Norris pour défendre sa 2e place. Le pilote McLaren se plaint à la radio.

16:33 - Leclerc en danger Alors que l'on entre dans le 54e tour, George Russell se trouve à 1"1 de Charles Leclerc. En tête, Kimi Antonelli accroit son écart.

16:28 - Norris à l'assaut de Verstappen Moins d'une seconde de retard pour Lando Norris qui convoite la deuxième place de Max Verstappen.

16:26 - Quatrième abandon du jour À domicile, Carlos Sainz vient d'abandonner dans ce GP de Madrid.

16:25 - Ça passe pour Leclerc ! Arrêt aux stands pour Charles Leclerc qui ressort à trois secondes devant George Russell.

16:24 - Leclerc inquiet Alors qu'il ne s'est pas encore arrêté, Charles Leclerc demande à la radio à son mécanicien s'il va ressortir devant George Russell, 5e, après son arrêt.

16:22 - Russell s'empare du record Une nouvelle fois, Russell améliore le meilleur tour en 1’36"082, loin du groupe de tête.

16:20 - Antonelli réduit l'écart En tête de la course, Charles Leclerc n'a plus qu'1"8 d'avance sur Kimi Antonelli. Il reste 12 tours à parcourir.

16:17 - Piastri à l'attaque Avec ses pneus neufs et chauds, Oscar Piastri repasse aisément devant Arvid Lindblad. Place à Colapinto désormais.

16:15 - Piastri aux stands Ajustement d'aileron avant de changement de pneus pour Oscar Piastri. L'Australien va ressortir 11e.

16:13 - Norris répond à Russell ! Alors que George Russell s'est emparé du meilleur tour en piste, Lando Norris lui a répondu dans la foulée avec un temps de 1’36"796.

16:11 - Victoire surprise ? La fin du Grand Prix en direct À quinze tours de l'arrivée, Charles Leclerc est toujours en lice pour créer l'exploit ! Le pilote Ferrari est premier devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.

16:09 - Norris donne tout.. et se fait peur ! Nouveau record de tour pour Lando Norris qui améliore encore le meilleur tour en 1’36"897. Le champion en titre a même touché le mur au tour précédent.

16:06 - Le classement à vingt tours de l'arrivée Au 37e tour, voici le classement du GP de Madrid 2026 : Leclerc Antonelli Verstappen Norris Russell Lawson Piastri Gasly Bortoleto Colapinto Lindblad Hulkenberg Ocon Tsunoda Albon Bearman Alonso Bottas Sainz

16:05 - Perez a abandonné À bord de sa Cadillac, Sergio Pérez vient de jeter l'éponge.

16:03 - Lawson se loupe ! Dans une chicane, Liam Lawson rate son freinage et heurte violemment un vibreur. George Russell en profite et prend la cinquième place.

16:02 - La cadence s'accélère pour Norris 1'37"133 pour Lando Norris en piste lors du 35e tour.