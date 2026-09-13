EN DIRECT, GP de Madrid 2026 : Antonelli assomme le championnat, Leclerc frustré, le classement du Grand Prix
Pour cette grande première au Madring, Kimi Antonelli a remporté son 8e succès en Formule 1 cette saison. Ce dimanche, l'Italien a profité d'une Safety Car en milieu de course pour l'emporter devant Max Verstappen et Lando Norris. Longtemps en tête, Charles Leclerc a terminé 4e.
16:56 - Leclerc malheureux
5e au départ, Charles Leclerc est passé proche d'une victoire surprise à Madrid ! Premier après la Safety Car sans avoir fait d'arrêt aux stands, le pilote Ferrari a été contraint de passer par les stands dans ls dernier tour. Le Monégasque termine finalement 4e devant George Russell.
16:50 - Pas de Français dans les points
Encore 9e dans les derniers tours, Pierre Gasly a été contraint de s'arrêter pour réaliser au moins un arrêt aux stands. Le pilote Alpine termine finalement 12e. De son côté, Esteban Ocon finit au pied des points.
16:46 - Le classement complet du GP de Madrid 2026
Voici le classement du GP de Madrid 2026 :
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Oscar Piastri
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Yuki Tsunoda
- Alex Albon
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
- Valtteri Bottas
16:43 - Antonelli devance Russell !
À Madrid, Kimi Antonelli remporte le 8e Grand Prix de sa carrière, soit un de plus que son coéquipier chez Mercedes, George Russell.
16:39 - Antonelli l'emporte à Madrid !
Victoire de Kimi Antonelli qui s'adjuge le GP de Madrid ! L'Italien devient le premier vainqueur sur ce nouveau tracé de Madrid ! Max Verstappen et Lando Norris complètent le podium !
16:37 - Dernier tour de piste !
Il reste un tour à parcourir pour Kimi Antonelli avant de remporter son 8e Grand Prix de la saison !
16:36 - Verstappen s'en sort, Norris furieux !
Dans une chicane, Max Verstappen semble sortir de la piste devant Lando Norris pour défendre sa 2e place. Le pilote McLaren se plaint à la radio.
16:33 - Leclerc en danger
Alors que l'on entre dans le 54e tour, George Russell se trouve à 1"1 de Charles Leclerc. En tête, Kimi Antonelli accroit son écart.
16:28 - Norris à l'assaut de Verstappen
Moins d'une seconde de retard pour Lando Norris qui convoite la deuxième place de Max Verstappen.
16:25 - Ça passe pour Leclerc !
Arrêt aux stands pour Charles Leclerc qui ressort à trois secondes devant George Russell.
16:24 - Leclerc inquiet
Alors qu'il ne s'est pas encore arrêté, Charles Leclerc demande à la radio à son mécanicien s'il va ressortir devant George Russell, 5e, après son arrêt.
16:22 - Russell s'empare du record
Une nouvelle fois, Russell améliore le meilleur tour en 1’36"082, loin du groupe de tête.
16:20 - Antonelli réduit l'écart
En tête de la course, Charles Leclerc n'a plus qu'1"8 d'avance sur Kimi Antonelli. Il reste 12 tours à parcourir.
16:17 - Piastri à l'attaque
Avec ses pneus neufs et chauds, Oscar Piastri repasse aisément devant Arvid Lindblad. Place à Colapinto désormais.
16:15 - Piastri aux stands
Ajustement d'aileron avant de changement de pneus pour Oscar Piastri. L'Australien va ressortir 11e.
16:13 - Norris répond à Russell !
Alors que George Russell s'est emparé du meilleur tour en piste, Lando Norris lui a répondu dans la foulée avec un temps de 1’36"796.
16:11 - Victoire surprise ? La fin du Grand Prix en direct
À quinze tours de l'arrivée, Charles Leclerc est toujours en lice pour créer l'exploit ! Le pilote Ferrari est premier devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.
16:09 - Norris donne tout.. et se fait peur !
Nouveau record de tour pour Lando Norris qui améliore encore le meilleur tour en 1’36"897. Le champion en titre a même touché le mur au tour précédent.
16:06 - Le classement à vingt tours de l'arrivée
Au 37e tour, voici le classement du GP de Madrid 2026 :
- Leclerc
- Antonelli
- Verstappen
- Norris
- Russell
- Lawson
- Piastri
- Gasly
- Bortoleto
- Colapinto
- Lindblad
- Hulkenberg
- Ocon
- Tsunoda
- Albon
- Bearman
- Alonso
- Bottas
- Sainz
16:03 - Lawson se loupe !
Dans une chicane, Liam Lawson rate son freinage et heurte violemment un vibreur. George Russell en profite et prend la cinquième place.
16:01 - Nouveau record pour Norris
1'37"473 en piste pour Lando Norris qui est à moins de cinq secondes du podium !
Grande nouveauté cette saison en Formule 1, le Grand Prix de Madrid est programmé ce dimanche 13 septembre 2026 à 15h. Comme tous les GP de F1, celui de Madrid est à retrouver sur Canal+.