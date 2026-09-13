EN DIRECT, GP de Madrid 2026 : heure et grille de départ de la course de F1
Ce dimanche, Lando Norris partira de la pôle position pour ce premier Grand Prix de Formule 1 à Madrid. Sur la grille de départ du GP d'Espagne, le pilote McLaren sera suivi de Kimi Antonelli et Max Verstappen.
09:56 - Carlos Sainz pénalisé
Le week-end à domicile vire au cauchemar pour Carlos Sainz. Alors qu'il n'a pas dépassé la Q1, l'Espagnol devra partir de la dernière place. Initialement 17e, le pilote Williams a gêné Valtteri Bottas, lui valant une sanction de trois places. Son recul sur la grille permet aux deux Cadillac (Sergio Pérez devant Valtteri Bottas) et à Fernando Alonso (Aston Martin) de grimper d'un rang.
09:27 - Deux premières lignes indécises
Ce dimanche, quatre pilotes de quatre écuries différentes occuperont les quatre premières places sur la grille de départ.
Four different teams made up the Top Four in Qualifying #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ExScbEph7a— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
08:58 - Une première dans l'histoire
Ce samedi, Lando Norris a décroché la première pôle position de l'histoire au Grand Prix de Madrid. Revivez son dernier tour en vidéo :
An absolute flyer from Lando Norris in Q3!— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
He secures the first @pirellisport Pole Position at the MADRING circuit #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mbFUkpEIya
08:29 - Norris en pôle, la grille de départ
Ce samedi, Lando Norris a signé la pôle position du GP de Madrid. Le Britannique a devancé le leader au classement des pilotes Kimi Antonelli alors qu Max Verstappen complète le podium. C'est la troisième pôle position en quatre GP pour le pilote McLaren.
The grid is set for Round 14 at the MADRING— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
And we have four different teams in the first four positions! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KV9je1IxDq
08:00 - Bonjour à tous !
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live du GP de Madrid 2026, 14e course de la saison en Formule 1. Départ à 15h.
You won't want to miss the first-ever Grand Prix at the MADRING— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Here are your global race start times, presented by @TAGHeuer #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/DqW496KfpQ
Grande nouveauté cette saison en Formule 1, le Grand Prix de Madrid est programmé ce dimanche 13 septembre 2026 à 15h. Comme tous les GP de F1, celui de Madrid est à retrouver sur Canal+.