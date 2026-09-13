EN DIRECT, GP de Madrid 2026 : heure et grille de départ de la course de F1

Quentin Martins

EN DIRECT, GP de Madrid 2026 : heure et grille de départ de la course de F1 Ce dimanche, Lando Norris partira de la pôle position pour ce premier Grand Prix de Formule 1 à Madrid. Sur la grille de départ du GP d'Espagne, le pilote McLaren sera suivi de Kimi Antonelli et Max Verstappen.

09:56 - Carlos Sainz pénalisé

Le week-end à domicile vire au cauchemar pour Carlos Sainz. Alors qu'il n'a pas dépassé la Q1, l'Espagnol devra partir de la dernière place. Initialement 17e, le pilote Williams a gêné Valtteri Bottas, lui valant une sanction de trois places. Son recul sur la grille permet aux deux Cadillac (Sergio Pérez devant Valtteri Bottas) et à Fernando Alonso (Aston Martin) de grimper d'un rang. 

09:27 - Deux premières lignes indécises

Ce dimanche, quatre pilotes de quatre écuries différentes occuperont les quatre premières places sur la grille de départ. 

08:58 - Une première dans l'histoire

Ce samedi, Lando Norris a décroché la première pôle position de l'histoire au Grand Prix de Madrid. Revivez son dernier tour en vidéo : 

08:29 - Norris en pôle, la grille de départ

Ce samedi, Lando Norris a signé la pôle position du GP de Madrid. Le Britannique a devancé le leader au classement des pilotes Kimi Antonelli alors qu Max Verstappen complète le podium. C'est la troisième pôle position en quatre GP pour le pilote McLaren.

08:00 - Bonjour à tous !

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live du GP de Madrid 2026, 14e course de la saison en Formule 1. Départ à 15h.

Grande nouveauté cette saison en Formule 1, le Grand Prix de Madrid est programmé ce dimanche 13 septembre 2026 à 15h. Comme tous les GP de F1, celui de Madrid est à retrouver sur Canal+.