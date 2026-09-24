GP d'Azerbaïdjan 2026 : attention, pas de Grand Prix de Formule 1 ce dimanche, les horaires et diffusion TV

Le GP d'Azerbaïdjan de Formule ne se déroulera pas ce dimanche.

Déjà l'heure de la 15e manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end avec le circuit urbain spectaculaire de Bakou en Azerbaïdjan. Mais attention aux horaires ! En raison d'une journée commémorative ce dimanche 27 septembre mis en place en 2020 afin d'honorer les militaires décédés pendant la récente deuxième guerre du Haut-Karabagh. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 aura donc lieu du jeudi au samedi, y compris pour les Formule 2, présentes avec la F1 cette semaine.

Après sa victoire à Monza puis à Madrid sur un nouveau tracé particulier qui n'a pas fait rêver les fans, Kimi Antonelli est plus que jamais le grandissime favori pour remporter son premier titre de champion du monde. Il possède 292 points, soit 81 points de plus que George Russell, son coéquipier chez Mercedes et 101 sur Lewis Hamilton, désormais totalement décroché après son premier abandon de la saison au Madring il y a quinze jours.

Le week-end sera marqué par le grand retour du Français Hadjar, victime d'une blessure au poignet depuis plusieurs semaines et qui va faire enfin son retour en Azerbaidjan. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le Français a été prolongé par RedBull et sera toujours aux côtés de Max Verstappen pour 2027. En revanche, ca sent mauvais pour Esteban Ocon qui devrait perdre sa place en Formule 1 au profit de Rafael Camara.

Les horaires du GP d'Azerbaïdjan F1 2026

Jeudi 24 septembre

10h15 – Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

13h45 – Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

Vendredi 25 septembre

10h15 – Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

13h40 – Qualifications (Canal+ Sport)

Samedi 26 septembre

13h – Grand Prix (Canal+)

Formule 2