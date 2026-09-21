GP d'Azerbaïdjan 2026 : le Grand Prix de Formule 1 n'a pas lieu dimanche, horaires et diffusion TV
Fans de F1, attention, le GP d'Azerbaïdjan n'est pas pour ce dimanche.
Déjà l'heure de la 15e manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end avec le circuit urbain spectaculaire de Bakou en Azerbaïdjan. Mais attention aux horaires ! En raison d'une journée commémorative ce dimanche 27 septembre mis en place en 2020 afin d'honorer les militaires décédés pendant la récente deuxième guerre du Haut-Karabagh. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 aura donc lieu du jeudi au samedi, y compris pour les Formule 2, présentes avec la F1 cette semaine.
Après sa victoire à Monza puis à Madrid sur un nouveau tracé particulier qui n'a pas fait rêver les fans, Kimi Antonelli est plus que jamais le grandissime favori pour remporter son premier titre de champion du monde. Il possède 292 points, soit 81 points de plus que George Russell, son coéquipier chez Mercedes et 101 sur Lewis Hamilton, désormais totalement décroché après son premier abandon de la saison au Madring il y a quinze jours.
Les horaires du GP d'Azerbaïdjan F1 2026
- Jeudi 24 septembre
- 10h15 – Essais Libres 1 (Canal+ Sport)
- 13h45 – Essais Libres 2 (Canal+ Sport)
- Vendredi 25 septembre
- 10h15 – Essais Libres 3 (Canal+ Sport)
- 13h40 – Qualifications (Canal+ Sport)
- Samedi 26 septembre
- 13h – Grand Prix (Canal+)
Formule 2
- Jeudi 24 septembre
- 11h55 – Qualifications (Canal+ Sport)
- Vendredi 25 septembre
- 6h05 – Course Sprint (Canal+ Sport)
- 12h10 – Course Principale 1 (Canal+ Sport)
- Samedi 26 septembre
- 8h55 – Course Principale 2 (Canal+ Sport)