GP de Singapour F1 2026 : la grille de départ et l'heure de la course

Nouveau Grand Prix ce week-end pour la Formule 1 dans les rues de Singapour.

Deuxième semaine consécutive de Grand Prix pour les fans de Formule 1 avec le Grand Prix de nuit du côté de Singapour. Après les péripéties en Malaisie liées à la pluie, cette dernière a été de nouveau présente tout au long du week-end avec une course sprint perturbée par la pluie. Max Verstappen s'en est le mieux le sorti en s'imposant devant les Ferrari de Leclerc et Hamilton.

Après sa première victoire de la saison la semaine dernière, Max Verstappen a confirmé que la RedBull se portait de mieux en mieux au fil des courses et pourrait animer la fin de saison. Mais au classement du championnat du monde, le jeune italien Kimi Antonelli, file tout droit vers le titre surtout après l'abandon de George Russell sous souci mécanique à Sepang et son crash lors de la sprint. 89 points séparent les deux hommes, quasiment trois courses d'avance...

Lors des qualifications, la RedBull de Max Verstappen s'est une nouvelle fois imposée, signant le meilleur temps devant un Charles Leclerc et un Lewis Hamilton, déçu, tellement il donnait l'impression de voler lors de la Q1, Q2. "Max un fait un boulot monstre. La ligne est difficile ici, il fallait être du bon côté et je n'ai pas totalement réussi à faire le job. Cela reste un bon résultat pour nous. On pourra travailller en équipe avec Charles pour dépasser Max" a-t-il lancé.

La grille de départ

P1 : Max Verstappen (Red Bull)

P2 : Charles Leclerc (Ferrari)

P3 : Lewis Hamilton (Ferrari)

P4 : Kimi Antonelli (Mercedes)

P5 : Lando Norris (McLaren)

P6 : Oscar Piastri (McLaren)

P7 : Pierre Gasly (Alpine)

P8 : Liam Lawson (Racing Bulls)

P9 : Arvid Lindblad (Racing Bulls)

P10 : Nico Hülkenberg (Audi)

P11 : Oliver Bearman (Haas)

P12 : Esteban Ocon (Haas)

P13 : Carlos Sainz (Williams)

P14 : Gabriel Bortoleto (Audi)

P15 : Franco Colapinto (Alpine)

P16 : Fernando Alonso (Aston Martin)

P17 : Alex Albon (Williams)

P18 : Lance Stroll (Aston Martin)

P19 : Sergio Pérez (Cadillac)

P20 : Valtteri Bottas (Cadillac)

P21 : George Russell (Mercedes)

P22 : Isack Hadjar (Red Bull)

Heure et diffusion TV du Grand Prix de Singapour