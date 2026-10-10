GP de Singapour F1 2026 : les horaires complets et la diffusion TV

Nouveau Grand Prix ce week-end pour la Formule 1 dans les rues de Singapour.

Deuxième semaine consécutive de Grand Prix pour les fans de Formule 1 avec le Grand Prix de nuit du côté de Singapour. Après les péripéties en Malaisie liées à la pluie, cette dernière pourrait être de nouveau présente tout au long du week-end avec des prévisions très pluvieuses durant ce week-end. Ce sera un GP particulier car pour la première fois, une course sprint se déroulera dans les rues de Singapour et en journée alors que dimanche la course se déroulera la nuit.

Après sa première victoire de la saison la semaine dernière, Max Verstappen a confirmé que la RedBull se portait de mieux en mieux au fil des courses et pourrait animer la fin de saison. Mais au classement du championnat du monde, le jeune italien Kimi Antonelli, file tout droit vers le titre surtout après l'abandon de George Russell sous souci mécanique à Sepang. 84 points séparent les deux hommes, quasiment trois courses d'avance...

Heure et diffusion TV du Grand Prix de Singapour