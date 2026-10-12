GP de Singapour F1 2026 : Verstappen impérial, Antonelli file déjà vers le titre et peut être sacré à Austin, le classement
Le Grand Prix de Singapour de ce week-end a offert un nouveau récital de Max Verstappen.
Un back to back pour Max Verstappen ! Vainqueur la semaine dernière en Malaisie puis lors de la course sprint samedi dans les rues de Singapour, le pilote de la RedBull confirme son retour en forme et au premier plan dans cette fin de saison en s'imposant assez facilement devant la Ferrari de Charles Leclerc et de la Mercedes de Kimi Antonelli. Le podium aurait pu être différent si Lewis Hamilton n'avait pas voulu rester en piste avec ses pneus pour finalement passer de la 2e à la 6e place.
Avec un George Russell pénalisé pour des changements sur son moteur et qui termine à la 9e place, l'Italien Kimi Antonelli peut déjà être titré dans quinze jours du côté des Etats-Unis à Austin. Le scénario s'annonce toutefois difficile, il doit termine 1er, que Hamilton ne fait pas mieux que 5e et Russell pas mieux que 9e. S'il venait à ne prendre que la 2e place au Grand Prix des États-Unis, et même dans le cas où Russell se trouverait parallèlement hors des points, l'Italien ne serait pas titré à Austin.
Le classement du GP de Singapour
- Max Verstappen - Red Bull - 25 points
- Charles Leclerc - Scuderia Ferrari - 18 points
- Kimi Antonelli - Mercedes - 15 points
- Lando Norris - McLaren - 12 points
- Oscar Piastri - McLaren - 10 points
- Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari - 8 points
- Liam Lawson - Racing Bulls - 6 points
- Nico Hulkenberg - Audi - 4 points
- George Russell - Mercedes - 2 points
- Isack Hadjar - Red Bull - 1 point
- Pierre Gasly - Alpine
- Oliver Bearman - Haas
- Esteban Ocon - Haas
- Carlos Sainz - Williams
- Arvid Lindblad - Racing Bulls
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Alex Albon - Williams
- Sergio Perez - Cadillac
- Valtteri Bottas - Cadillac
Abandon Gabriel Bortoleto - Audi - au 8e tour, casse de boîte de vitesses
Abandon Franco Colapinto - Alpine - au 31e tour
Abandon Lance Stroll - Aston Martin - au 39e tour, problème d'embrayage