GP de Singapour F1 2026 : Verstappen impérial, Antonelli file déjà vers le titre et peut être sacré à Austin, le classement

Le Grand Prix de Singapour de ce week-end a offert un nouveau récital de Max Verstappen.

Un back to back pour Max Verstappen ! Vainqueur la semaine dernière en Malaisie puis lors de la course sprint samedi dans les rues de Singapour, le pilote de la RedBull confirme son retour en forme et au premier plan dans cette fin de saison en s'imposant assez facilement devant la Ferrari de Charles Leclerc et de la Mercedes de Kimi Antonelli. Le podium aurait pu être différent si Lewis Hamilton n'avait pas voulu rester en piste avec ses pneus pour finalement passer de la 2e à la 6e place.

Avec un George Russell pénalisé pour des changements sur son moteur et qui termine à la 9e place, l'Italien Kimi Antonelli peut déjà être titré dans quinze jours du côté des Etats-Unis à Austin. Le scénario s'annonce toutefois difficile, il doit termine 1er, que Hamilton ne fait pas mieux que 5e et Russell pas mieux que 9e. S'il venait à ne prendre que la 2e place au Grand Prix des États-Unis, et même dans le cas où Russell se trouverait parallèlement hors des points, l'Italien ne serait pas titré à Austin.

Le classement du GP de Singapour

Max Verstappen - Red Bull - 25 points Charles Leclerc - Scuderia Ferrari - 18 points Kimi Antonelli - Mercedes - 15 points Lando Norris - McLaren - 12 points Oscar Piastri - McLaren - 10 points Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari - 8 points Liam Lawson - Racing Bulls - 6 points Nico Hulkenberg - Audi - 4 points George Russell - Mercedes - 2 points Isack Hadjar - Red Bull - 1 point Pierre Gasly - Alpine Oliver Bearman - Haas Esteban Ocon - Haas Carlos Sainz - Williams Arvid Lindblad - Racing Bulls Fernando Alonso - Aston Martin Alex Albon - Williams Sergio Perez - Cadillac Valtteri Bottas - Cadillac

Abandon Gabriel Bortoleto - Audi - au 8e tour, casse de boîte de vitesses

Abandon Franco Colapinto - Alpine - au 31e tour

Abandon Lance Stroll - Aston Martin - au 39e tour, problème d'embrayage