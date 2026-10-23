GP des Etats-Unis F1 2026 : balle de match pour Kimi Antonelli à Austin, les horaires

Le jeune italien pourrait déjà être sacré champion du monde de Formule 1 à l'occasion du GP à Austin.

Fin octobre et qui aurait pu le croire ? A seulement 20 ans, le jeune italien Kimi Antonelli est désormais en passe de devenir champion du monde ce week-end à Austin aux Etats-Unis et devenir le plus jeune à être couronné de l'histoire de la Formule 1. Alors oui, pour le devenir, il faudrait un scénario assez fou et cette première balle de match est une sorte de gros joker pour le pilote de la Mercedes. Le pilote possède actuellement 102 points d'avance sur son équipier George Russell et 111 sur Lewis Hamilton, troisième au classement avec Ferrari. Avec encore 125 points à distribuer d'ici la fin de la saison, l'Italien doit donc impérativement s'imposer ce week-end. Russell devra terminer au minimum à la huitième place si Antonelli s'impose pour avoir encore une chance. Pour Hamilton, il devra finir parmi les quatre premiers pour conserver ses chances face à son successeur.

En conférence de presse, Kimi Antonelli a avoué que les chances étaient très faibles... "Je dois réaliser le week-end parfait et les autres doivent obtenir des mauvais résultats, ce qui est improbable. Évidemment, tout peut arriver et c'est dingue rien que d'y penser. Mais nous avons eu une réunion ce matin et le mot d'ordre était 'amuse-toi'. Je garde le même état d'esprit dans lequel j'ai été toute l'année : prendre les courses les unes après les autres, tenter d'obtenir le meilleur résultat possible et on verra bien. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout petit. Se retrouver dans une telle situation est vraiment incroyable. Mais en même temps, je dois continuer à faire le travail, à pousser pour gagner, car ce n'est pas encore fait. Donc, je vais essayer de finir le boulot et après, je pourrai savourer", a-t-il affirmé

Les horaires du GP de Formule 1 aux Etats-Unis