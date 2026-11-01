Grand Prix du Mexique F1 2026 : diffusion TV et heure du départ

Nouveau week-end de Grand Prix pour la F1 avec Kimi Antonelli qui devrait être champion du monde ce dimanche.

Deux points, c'est ce qui manque à l'Italien Kimi Antonelli ce week-end pour être le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 devant Sébastian Vettel. A moins d'une catastrophe et d'un souci technique, le pilote Mercedes devrait être sacré... Mais on suivra avec attention une nouvelle fois les performances de Verstappen dans sa RedBull et des Ferrari qui semblent avoir trouvé un petit truc supplémentaire sur le rythme de course avec leurs évolutions.

Ce Grand Prix au Mexique, en altitude (2200 mètres), est toujours particulier pour les monoplaces et avec le nouveau règlement ce sera une grande première. Frédéric Vasseur, patron de Ferrari, reconnaît qu'il est difficile d'anticiper les performances des F1 sur le circuit mexicain, tandis que Max Verstappen redoute notamment les températures de fonctionnement de son moteur Red Bull-Ford. "Personne ne sait comment ces nouvelles voitures vont se comporter en altitude. Nous ne savons pas si le Mexique conviendra à ces voitures, compte tenu des problèmes de refroidissement provoqués par l'altitude. Nous allons y aller pour la première fois sans les grands ailerons que nous avions par le passé," a expliqué le directeur de la Scuderia. L'appui sera faible, donc nous devrons nous adapter. Je pense que les EL1 seront entièrement consacrés à la recherche d'adhérence."

Horaires et diffusion TV du Grand Prix du Mexique de Formule 1

Vendredi 30 octobre 2026

Essais Libres 1 : à 19h30 sur Canal+ Sport

Essais Libres 2 : à 22h45 sur Canal+ Sport

Samedi 31 octobre 2026

Essais Libres 3 : à 18h15 sur Canal+ Sport

Qualifications : à 21h40 sur Canal+ Sport

Dimanche 1er novembre 2026