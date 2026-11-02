Grand Prix du Mexique F1 2026 : Kimi Antonelli dans la légende, règlement de compte chez Ferrari et un classement chamboulé

L'Italien Kimi Antonelli, 20 ans, a été sacré champion du monde de Formule 1 ce week-end.

"Grande Kimi !" A seulement 20 ans, le pilote Mercedes a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 au terme d'une nouvelle course parfaitement gérée où il termine à la 3e place derrière deux légendes et deux idoles, Lewis Hamilton et Max Verstappen. L'Italien est le plus jeune champion du monde de l'histoire, détrônant une autre légende, Sebastian Vettel. "On a réussi ! Et je ne serais pas ici sans Mercedes et sans ma famille. Je suis sans voix, j'essaie de réaliser ce qui vient de se passer. Ç'a été une saison incroyable, et partager ce podium avec Max (Verstappen) et Lewis (Hamilton), c'est extraordinaire. J'ai hâte de disputer d'autres batailles à l'avenir avec eux. Ce week-end, je me sentais un peu plus tendu. Mais au final, je suis juste heureux d'avoir réussi. On va pouvoir savourer en cette fin de saison."

La course fut en deux temps après la sortie d'un drapeau rouge après l'accident de Valtteri Bottas (suspension cassée au freinage du premier virage) qui a tout relancé. Avant cela, on s'attendait à une lutte d'usure de pneumatiques entre Max Verstappen et Charles Leclerc, pénalisé après un dépassement très chaud sur Hamilton. À la lutte avec son coéquipier et poleman du jour, Leclerc avait choisi de couper au virage 5 pendant qu'Hamilton a pris le virage correctement. De quoi irriter Fred Vasseur à l'arrivée, parlant d'irrespect.

"J'ai du mal à l'avaler. C'est un manque de respect pour tous les gens qui travaillent. Gâcher une victoire c'est difficile. Je l'ai en travers. Ils ne font pas la course pour eux. On va clarifier tout ça" La réaction de Fred Vasseur à l'arrivée ! #F1 #MexicoGP https://t.co/eiRh8IPSf2 — CANAL+ F1 (@CanalplusF1) November 1, 2026

Verstappen, opportuniste profitant pour dépasser et compliquer la tâche de Ferrari. Au deuxième départ, c'est finalement Charles Leclerc qui se loupe au freinage, laissant une lutte entre Verstappen et Hamilton sans que le Néerlandais soit vraiment menacé.

Notons qu'après la course, Oscar Piastri (pour son accrochage avec Arvid Lindblad), Pierre Gasly ou Franco Colapinto (infraction sous drapeau jaune pour les deux Alpine), ont tous les trois ont écopé de sanctions qui les ont fait sortir des points où ils figuraient à l'arrivée. Cette triple pénalité profite à Isack Hadjar et Ryo Hirakawa, 12e et 13e à l'arrivée. Le Français de Red Bull remonte jusqu'à la 9e place alors que le Japonais de Haas prend le tout dernier point pour ce qui était sa toute première course en Formule 1 après le remplacement d'Ocon.

Le classement du GP du Mexique