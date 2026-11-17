Le Dakar fait son grand retour en Afrique et partira d'Europe en janvier 2027 avec notamment un certain Fernando Alonso.

C'était dans les tuyaux en raison du contexte géopolitique, c'est désormais officiel, le Dakar 2027 partira bien du Portugal en Europe et se terminera au Maroc pour son grand retour en Afrique du 9 au 23 janvier. Il y aura deux semaines de course, douze étapes, six bivouacs différents pour un périple de 7 824 km, dont 4 341 km de spéciales. Si sur le papier, cela ressemble à un petit Dakar, pas question de parler d'une petite course pour les organisateurs. "On aura un vrai Dakar au niveau du kilométrage : j'en suis à 4 400, c'est quasiment 1 000 de moins qu'en Arabie saoudite, mais c'est presque trop de l'avis des concurrents que j'ai sondés car le Maroc, en termes de terrain, est beaucoup plus exigeant, explique David Castera, le directeur de la course. Mais il faut que ce soit un vrai Dakar ! On a trois spéciales qui vont tourner autour des 500 km et toutes les autres sont à 350 km minimum. On est dans les normes d'un Dakar. Ça va être costaud, ça ne sera pas un Dakar au rabais. Celui qui recevra sa médaille de finisher à l'arrivée à Marrakech le 23 janvier l'aura méritée.

Loeb et Alonso avec Aston Martin

La marque britannique Aston Martin a officialisé sa participation pour le Dakar 2027 ce mardi 17 novembre avec un effectif assez impressionnant. Pour ses débuts dans la discipline, le constructeur alignera trois équipages confiés à un trio prestigieux composé de Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes. Les pilotes seront dans une Aston Martin Dreadnought construit par Prodrive lors de la 49e édition du Dakar. Après avoir décidé de poursuivre en Formule 1 avec Aston Martin, j'ai mûrement réfléchi à la question du Dakar", explique Fernando Alonso. "Finalement, la décision s'est imposée d'elle-même. Je voulais relever pleinement le défi et courir à la fois en Formule 1 et au Dakar la même année. En 2020, le Dakar a été l'une des expériences les plus difficiles et les plus enthousiasmantes de ma carrière. J'ai un immense respect pour cette course et pour les spécialistes qui en ont maîtrisé les exigences. Retrouver Marc à mes côtés est très important. Avec Aston Martin, Prodrive, Sébastien et Lucas, nous disposons d'une équipe exceptionnelle. La Formule 1 reste ma priorité. Mais je suis un pilote de course, et ce sont des défis comme celui-ci qui me donnent envie de continuer à courir. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir."

La carte et le parcours du Dakar 2027

Dakar 2027 official route 9th - 23rd January 2027 Loulé/Faro - Marrakech 7,824 km (4,341 km of SS) #Dakar2027 https://t.co/gi4Ltw9luv — DAKAR RALLY (@dakar) October 30, 2026

Le détail des étapes du Dakar 2027

C'est l'Algarve au Portugal qui accueillera les vérifications techniques, le prologue (29 km) et le podium départ (le 9 janvier) puis la première étape (le 10) avant un transfert jusqu'à Bouarfa, théâtre du premier bivouac africain du Dakar depuis 2007. La course reprendra ses droits le 12 janvier avec une boucle de près de 400 km. Le lendemain, même chose avec une autre boucle autour de Bouarfa avec un terrain plus cassant et sablonneux par endroits selon les organisateurs. Suivra une spéciale de 500 km dans la région de Zagora. Les pilotes seront aux prises des dunes de Merzouga puis de l'erg Chegaga, avant de prendre la direction d'Agadir pour la journée de repos le 17 janvier. Les concurrents descendront ensuite dans le sud du Maroc, avec 500 km de spéciales, sur des pistes roulantes propices à la navigation, pour rejoindre Smara au soir du 18 janvier. On aura droit à un marathon de 48h avec une nuit en refuge puis le Dakar remontera vers le nord du Maroc en direction de Marrakech avec une étape de 1 000 kilomètres avant de conclure cette édition par une petite spéciale d'une vingtaine de kilomètres le 23 janvier.