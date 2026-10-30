Grand Prix de Malaisie MotoGP 2026 : horaires complets et diffusion TV

Marc Marquez pourrait frapper un grand coup ce week-end au Grand Prix de Malaisie alors que Jorge Martin est blessé.

Place à la 19e manche du championnat du monde de MotoGP ce week-end en Malaisie. Après une épreuve annulée en Australie la semaine dernière, les pilotes sont attendus en Asie pour se livrer une bataille très intense. Malheureusement, ce qui devait être un feu d'artifice en fin de cette saison avec un écart très serré entre Marquez et Martin risque finalement de tourner court. Victime d'une fracture du bras la semaine dernière, Jorge Martin est finalement déclaré apte à courir, mais est bien loin des temps de Marc Marquez qui pourrait filer vers un tout nouveau titre de champion du monde à la fin de ce week-end. Pire, l'Espagnol a fait l'impasse sur le reste de la journée vendredi et reste incertain... "En accord avec le médecin du MotoGP, le Dr Angel Charte, il a été décidé que Jorge Martin n'accomplirait pas les essais afin de lui accorder un temps de récupération avant le reste du week-end" a expliqué son équipe.

Les horaires et diffusion TV du GP de Malaisie de MotoGP

Le Grand Prix sera à suivre en direct sur Canal + alors que le reste des essais et qualifications seront sur les antennes de Canal + Sport 360.