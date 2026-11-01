Classement du championnat du monde de Formule 1 2026 : Kimi Antonelli sacré ? Les points et le scénario
Découvrez le classement complet du championnat avant la manche au Mexique ce week-end.
Kimi Antonelli sacré à Mexico ? C'est fort probable ! Le jeune italien, seulement âgé de 20 ans, n'a besoin que de deux petits points pour être sacré. Et même s'il est victime d'un virus qui l'empêche d'être présent le jour du Media day, on voit mal comment le pilote Mercedes pourrait ne pas être sacré ce week-end. Dans le détail et de façon très simple, Kimi Antonelli peut se contenter d'une neuvième place, mais même s'il terminait au-delà ou qu'il était contraint à l'abandon, il pourrait tout de même être titré si aucun de ses deux derniers adversaires anglais, son coéquipier George Russell (Mercedes) ou Lewis Lamilton (Ferrari), ne s'impose. Interrogé en conférence de presse avant le Grand Prix du Mexique, Russell a expliqué que son coéquipier a fait tout simplement un meilleur job que lui... "La réalité c'est qu'il a évolué à un meilleur niveau que moi cette saison donc nous n'avons donc pas été souvent en position de nous affronter sur la piste, hormis sur une course ou deux."
Le classement du championnat du monde de Formule 1
- 1 – Kimi Antonelli – Mercedes – 365 pts
- 2 – George Russell – Mercedes – 242 pts
- 3 – Lewis Hamilton – Ferrari – 241 pts
- 4 – Max Verstappen – Red Bull – 236 pts
- 5 – Charles Leclerc – Ferrari – 233 pts
- 6 – Lando Norris – McLaren – 211 pts
- 7 – Oscar Piastri – McLaren – 144 pts
- 8 – Isack Hadjar – Red Bull – 105 pts
- 9 – Liam Lawson – Racing Bulls – 77 pts
- 10 – Pierre Gasly – Alpine – 42 pts
- 11 – Arvid Lindblad – Racing Bulls – 38 pts
- 12 – Franco Colapinto – Alpine – 27 pts
- 13 – Oliver Bearman – Haas – 23 pts
- 14 – Nico Hülkenberg – Audi – 13 pts
- 15 – Gabriel Bortoleto – Audi – 10 pts
- 16 – Esteban Ocon – Haas – 7 pts
- 17 – Fernando Alonso – Aston Martin – 7 pts
- 18 – Carlos Sainz – Williams – 7 pts
- 19 – Alexander Albon – Williams – 5 pts
- 20 – Yuki Tsunoda – Racing Bulls – 1 pt
- 21 – Lance Stroll – Aston Martin – 0 pt
- 22 – Valtteri Bottas – Cadillac – 0 pt
- 23 – Sergio Pérez – Cadillac – 0 pt