Charles Leclerc : officiellement papa, le prénom de sa fille avec Alexandra Saint Mleux est-il un hommage à Jules Bianchi ?

Le pilote monégasque de Formule 1, Charles Leclerc, est officiellement papa.

Le pilote monégasque de Formule 1 Charles Leclerc a annoncé officiellement la naissance de sa fille ce mardi 3 novembre. Son nom ? Bianca ! Beaucoup d'internautes ont déjà noté le clin d'oeil envers Jules Bianchi, mentor et parrain sportif du pilote Ferrari et décédé tragiquement lors du Grand Prix de Japon il y a quelques années. Bien évidemment, il s'agit pour le moment d'une simple supposition que le Monégasque avouera ou non dans quelques jours.

Interrogé il y a quelques jours sur le fait de potentiellement louper un week-end de Grand Prix en cas de naissance de sa fille, le pilote a expliqué qu'il ne pensait pas louper de week-end. "Non, je ne pense pas manquer une course", a-t-il déclaré aux journalistes sur le Circuit of the Americas lors du GP d'Austin. "Je ferai absolument tout pour être à la maison autant que possible entre ces courses. Donc, j'arriverai peut-être un peu tard. Je disputerai les courses le dimanche." Bonne nouvelle donc, après un GP du Mexique mouvementé et un "accrochage" avec Hamilton qui a couté certainement la victoire à Ferrari, Charles Leclerc ne loupera pas la course au Brésil sur le circuit de Sao Paolo.