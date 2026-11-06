Grand Prix du Brésil F1 2026 : de la pluie attendue, horaires et diffusion TV

Nouveau week-end de Grand Prix en Formule 1 sur le circuit d'Interlagos, au Brésil.

Le Grand Prix du Brésil 2026 s'annonce particulier. Après son éviction surprise en plein milieu du week-end au Mexique, Esteban Ocon n'est officiellement plus avec l'écurie américaine Haas jusqu'à la fin de la saison. "De telles décisions ne sont jamais prises à la légère, comme ce fut le cas à Mexico, mais aujourd'hui comme hier, nous estimons que c'est dans le meilleur intérêt de l'équipe pour avancer", a déclaré Ayao Komatsu, le team principal de Haas." Conséquence, c'est le leader de la Formule 2, Rafael Camara, futur pilote Haas pour la saison 2027 qui prend déjà les commandes de la monoplace, chez lui au Brésil. Aucune information supplémentaire sur la situation et les raisons de la suspension du France ont été annoncées.

Ce week-end sera aussi particulier sur le plan sportif puisque nous connaissons désormais l'identité du champion du monde. Troisième la semaine dernière, Kimi Antonelli a validé son titre et est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, de quoi lui offrir un week-end et une fin de saison "tranquille". On suivra donc la lutte pour la seconde place avec un Verstappen retrouvé qui enchaîne les victoires et des Ferrari qui se mettent des bâtons dans les roues entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le pilote monégasque sera d'ailleurs absent jusqu'à la FP2 en raison de la naissance de sa fille, Bianca, dans la semaine.

On s'attend également à un week-end pluvieux à Interlagos comme très souvent avec donc la possibilité d'une course mouvementée et spectaculaire. Un gros orage serait annoncé juste avant les qualifications et la course de dimanche offre 50% de pluie.

Horaires et diffusion TV du Grand Prix du Brésil