Grand Prix du Brésil F1 2026 : Norris vainqueur sous la pluie, nouveau récital de Verstappen, le classement complet
Le week-end brésilien a offert du spectacle grâce notamment à Max Verstappen, passant de la 21e place à la 2e.
La course s'annonçait spectaculaire, elle a été à la hauteur des attentes. Sous la pluie au départ, puis sous sec puis de nouveau sous la pluie, ce Grand Prix du Brésil a eu droit à plusieurs temps forts avec la victoire de Lando Norris. Mais on retiendra une nouvelle fois l'incroyable performance de Max Verstappen sur sa RedBull. Parti de la P21 en raison de pénalités pour changement de moteur, le quadruple champion du monde est remonté à la 2e place pour signer un incroyable podium. Pour la première fois de la saison, aucune Mercedes n'a pu monter sur le podium, le Français Hadjar prenant une belle troisième place qui aurait pu être une seconde sans les quelques petites erreurs. Malgré un envol de folie de Lewis Hamilton passant de la 20e à la 9e place en quelques virages, les Ferrari terminent dans le paquet à la 7e et 9e place.
Le classement complet du Grand Prix du Brésil
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Lando Norris (McLaren) - 25 points
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Max Verstappen (Red Bull) - 18 points
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Isack Hadjar (Red Bull) - 15 points
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George Russell (Mercedes) - 12 points
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Kimi Antonelli (Mercedes) - 10 points
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Oscar Piastri (McLaren) - 8 points
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Charles Leclerc (Ferrari) - 6 points
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Liam Lawson (Racing Bulls) - 4 points
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Lewis Hamilton (Ferrari) - 2 points
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Nico Hülkenberg (Audi) - 1 point
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Arvid Lindblad (Racing Bulls)
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Fernando Alonso (Aston Martin)
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Franco Colapinto (Alpine)
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Pierre Gasly (Alpine)
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Alex Albon (Williams)
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Gabriel Bortoleto (Audi)
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Oliver Bearman (Haas)
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Sergio Pérez (Cadillac)
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Carlos Sainz (Williams)
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Rafael Câmara (Haas)