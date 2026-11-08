Grand Prix du Brésil F1 2026 : une météo dantesque, heure du départ et grille
Le Grand Prix du Brésil va se disputer dans des conditions difficiles.
Les qualifications ont été spectaculaires pour ce Grand Prix du Brésil à Sao Paulo avec de la pluie qui a provoqué un drapeau rouge pendant plus d'une heure avant une séance très amusante et un classement de Q3 assez inédit avec notamment Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Alexander Albon en Q3 et bien positionnés en raison des différentes pénalités pour des changements de moteur de Verstappen, Hamilton ou encore Leclerc. La pole est tout de même revenue à Lando Norris pour la 3e fois consécutive devant le champion du monde, Kimi Antonelli. Le Français Hadjar a un coup à jouer en partant 5e... La course s'annonce très mouvementée avec de la pluie et des orages qui sont prévus...
La grille de départ du Grand Prix du Brésil
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)*
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Camara (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)*
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lewis Hamilton (Ferrari)*
- Max Verstappen (Red Bull)*
- Sergio Perez (Cadillac)*
Horaires et diffusion TV du Grand Prix du Brésil
- Dimanche 8 novembre 2026
- La Grille : à 16h50 sur Canal+ Sport 360
- Grand Prix du Brésil : à 18h sur Canal+