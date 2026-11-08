Grand Prix du Qatar MotoGP 2026 : Marc Marquez champion du monde si... Heure et grille de départ
L'Espagnol Marc Marquez pourrait être sacré champion du monde de MotoGP au Qatar.
Un week-end particulier au Qatar. Sans les Yamaha, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, le championnat du monde de MotoGP pourrait prendre fin ce dimanche avec le nouveau titre de Marc Marquez. L'équation est simple, Martin est le dernier obstacle devant Marquez, qui compte 49 points d'avance au Championnat. Il reste après le Qatar deux Grands Prix à disputer, au Portugal et à Valence, soit 74 points à prendre au maximum. Pour atteindre cette marge en tête du classement, l'Espagnol devra donc marquer 25 points de plus ce dimanche et donc, gagner le Grand Prix pendant que Martin ne marque aucun point, c'est-à-dire ne finit pas dans les quinze premiers. Rappelons que Jorge Martin, victime d'une fracture de l'avant bras il y a 15 jours, a obtenu un magnifique podium ce samedi lors de la course sprint.
La grille de départ du Grand Prix MotoGP au Qatar
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Marco Bezzecchi (Aprilia) en 1'50"028
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Marc Marquez (Ducati) à 0"266
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Fabio Di Giannantonio (VR46) à 0"299
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Raul Fernandez (Trackhouse) à 0"429
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Ai Ogura (Trackhouse) à 0"568
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Johann Zarco (LCR Honda) à 0"707
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Pedro Acosta (KTM) à 0"844
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Fermin Aldeguer (Gresini) à 0"862
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Enea Bastianini (Tech3) à 0"973
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Jorge Martin (Aprilia) à 1"036
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Brad Binder (KTM) à 1"876
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Franco Morbidelli (VR46) à 1"243 (Q1)
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Luca Marini (Honda) à 1"322 (Q1)
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Iker Lecuona (Gresini) à 1"359 (Q1)
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Diogo Moreira (LCR Honda) à 1"476 (Q1)
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Jake Dixon (Honda) à 1"593 (Q1)
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Maverick Viñales (Tech3) à 1"963 (Q1)
Horaires et diffusion TV du GP du Qatar MotoGP
- Dimanche 8 novembre 2026
- Warm-up : à 12h35 sur Canal+ Sport 360
- Grand Prix du Qatar : à 17h sur Canal+