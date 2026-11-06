Grand Prix du Qatar MotoGP 2026 : toutes les Yamaha absentes, horaires et diffusion TV

Dans un contexte très tendu, le MotoGP se rend au Qatar ce week-end.

Dans un contexte de tension géopolitique au Moyen-Orient, le MotoGP se rend au Qatar pour la nouvelle manche du championnat du monde. Mais cette manche se disputera sans Fabio Quartararo et les pilotes Yamaha qui n'estiment ne pas avoir de conditions de sécurité suffisantes pour venir sur place. "À la suite de sa dernière évaluation de la situation au Moyen-Orient, Yamaha estime qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments justifiant une modification des restrictions de déplacement actuellement en vigueur au sein de l'entreprise. En conséquence, Yamaha a informé le MotoGP Group de sa décision de ne pas participer au Grand Prix du Qatar 2026. Cette décision repose sur l'évaluation par Yamaha des informations actuellement disponibles et est indépendante des mesures mises en place par le MotoGP Group et l'organisateur de l'événement." De quoi susciter la réaction des officiels du MotoGP, regrettant cette décision. "Le MotoGP est déçu par la décision de Yamaha de ne pas participer au Grand Prix du Qatar. Même si nous reconnaissons que l'équipe est soumise à une politique plus large de l'entreprise limitant les déplacements au Moyen-Orient, nous ne pensons pas que cette décision reflète les nombreuses garanties qui ont été apportées à l'ensemble des parties prenantes du championnat." Notons tout de même que la majorité des pilotes était contre ce déplacement.

Cette manche reste toutefois très importante pour la lutte du titre. Après son forfait la semaine dernière, Jorge Martin semble avoir laissé filer le titre de champion du monde à Marc Marquez, qui, sauf catastrophe, va empocher un nouveau sacre dans les prochaines semaines...

Horaires et diffusion TV du GP du Qatar MotoGP